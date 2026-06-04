Zatrzymanie w Boguchwale. 34-latek ścigany za przestępstwa seksualne

Zatrzymanie w Boguchwale. 34-latek poszukiwany przez Irlandię wpadł w ręce policji

Skuteczna akcja policji była efektem współpracy funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. To właśnie policjanci z komendy wojewódzkiej przekazali swoim kolegom z Boguchwały informację o możliwym miejscu pobytu poszukiwanego mężczyzny. Kiedy mundurowi udali się pod wskazany adres w sobotę, 30 maja, drzwi otworzył im kompletnie zaskoczony 34-latek, który był celem Europejskiego Nakazu Aresztowania wystawionego przez Irlandię. Powodem poszukiwań były ciążące na nim zarzuty popełnienia przestępstw seksualnych oraz gróźb bezprawnych, dlatego został on natychmiast zatrzymany i przewieziony do policyjnej izby zatrzymań.

Sąd w Rzeszowie podjął decyzję. Tymczasowy areszt dla poszukiwanego 34-latka

Zatrzymanie mężczyzny uruchomiło dalsze procedury prawne, których celem jest przekazanie go organom ścigania w Irlandii. Kluczowa decyzja w tej sprawie zapadła we wtorek, 2 czerwca 2026 roku, w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Sąd, po analizie dokumentacji, zadecydował o zastosowaniu wobec 34-latka najsurowszego środka zapobiegawczego. Zgodnie z postanowieniem sądu, mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Najbliższy czas spędzi w areszcie, oczekując na zakończenie procedury ekstradycyjnej i przekazanie go irlandzkiemu wymiarowi sprawiedliwości, przed którym odpowie za swoje czyny.

Źródło: Policja.pl