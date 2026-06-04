Rywalka Mai Chwalińskiej w półfinale zagrała w turnieju Putina. Kontrowersyjne tłumaczenie Diany Sznajder

Maja Chwalińska w półfinale Rolanda Garrosa. Jej rywalka zagrała w turnieju Gazpromu

Spore oburzenie wywołał występ Rosjanki w pokazowych zawodach, które zorganizowano w listopadzie zeszłego roku w Sankt Petersburgu. Turniej ten był sponsorowany przez Gazprom, potężny państwowy koncern energetyczny, bezpośrednio kojarzony z polityką Władimira Putina. Wielu obserwatorów uznało to wydarzenie za narzędzie propagandy reżimu na Kremlu.

Oleksandra Oliynykova pulls out her phone mid-press conference at Roland Garros and shows photos of Diana Shnaider playing in the Gazprom tournament, ‘I think it's the same as playing in Nazi Germany in front of Gestapo officers in the tournament organized by a company which… pic.twitter.com/Yg5kHTGmoG— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2026

Ołeksandra Olijnykowa krytykuje Dianę Sznajder za występ w Rosji

Kwestia ta stała się ponownie głośna w trakcie obecnej edycji paryskiego szlema, a wszystko za sprawą Ołeksandry Olijnykowej. Ukraińska zawodniczka zdecydowanie potępiła zachowanie Sznajder przed ich bezpośrednim pojedynkiem w trzeciej rundzie. Podczas konferencji prasowej Olijnykowa zaprezentowała fotografię Rosjanki z zawodów sponsorowanych przez Gazprom, kierując pod jej adresem bardzo krytyczne słowa.

Tłumaczenia Diany Sznajder. Rosjanka mówi o rodzinie

Sama Sznajder zupełnie odrzuca te pretensje, twierdząc, że całe zamieszanie kompletnie jej nie dotyczy. W wypowiedzi dla telewizji ESPN wyjaśniała, że przez większość sezonu podróżuje po świecie i niezwykle rzadko widuje się z bliskimi. Według jej słów petersburskie zawody stanowiły po prostu okazję do zaprezentowania się przed rodziną i przyjaciółmi, a także do spędzenia odrobiny czasu w ojczyźnie.

– Przez prawie cały rok jestem w podróży i nie widuję się z rodziną ani przyjaciółmi. To była jedyna szansa, by zagrać przed nimi i spędzić więcej czasu w domu – stwierdziła przeciwniczka Chwalińskiej.

Półfinał Roland Garros: Chwalińska - Sznajder

Rosyjska tenisistka, która plasuje się aktualnie na 23. pozycji w zestawieniu WTA, powalczy o finał we francuskiej stolicy z Polką. Maja Chwalińska przed tym niezwykle ważnym starciem zajmuje 114. lokatę w światowym rankingu, ale w Paryżu pokazuje znakomitą formę.