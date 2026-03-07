Zaskakujący gest Czarnka wobec pierwszej damy na konwencji PiS! Wszyscy wstali

Jarosław Kaczyński pragnie zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, dlatego wyznaczył politycznego lidera, który ma dać nową energię i ukształtować dynamikę przedwyborczych miesięcy. Kandydatem ugrupowania na urząd premiera został Przemysław Czarnek, zajmujący obecnie fotel wiceprezesa PiS. Prezes partii zwrócił się do zebranych w słowach wyjaśniających decyzję:

Jeżeli chcemy wejść na drogę naprawy (...) musimy mieć nowy rząd, rząd bardzo dobry. Musimy mieć rząd, który będzie miał tę dobrą, patriotyczną wolę, ale także będzie miał umiejętność - to niezwykle ważne - ale także możliwość działania w jednym kierunku: kierunku wielkiej naprawy Rzeczypospolitej. Musimy raz na zawsze skończyć z tym wszystkim, co ktoś (...) nazwał partyjną ojkofobią, czyli niechęcią do własnej ojczyzny. Myśmy potrafili stworzyć bardzo dobre rządy. (..) Musimy wyzwanie podjąć i zwyciężyć. Musimy zwyciężyć. Musimy stworzyć nowy rząd. (...) jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem jest w tym momencie pan prof. Przemysław Czarnek - podkreślił.

Kandydat ugrupowania na szefa rządu wywołał euforię pośród sympatyków zebranych w krakowskiej hali „Sokół”. Przemysław Czarnek szybko przystąpił do oceny działań gabinetu Donalda Tuska. Stwierdził, że kraj pod obecnym kierownictwem zmierza w złą stronę i mierzy się z narastającym chaosem. Zadeklarował chęć budowy silnego państwa, które dba o inwestycje, chroni obywateli i wspiera wychowywanie kolejnych pokoleń. Z ust wiceprezesa partii padły następujące słowa:

Tą Polską prawdziwą chcemy się zająć, tę Polskę prawdziwa chcemy przywrócić Polakom, tak żeby ona była na pierwszym miejscu, żeby normalny, zwykły Polak był znów podmiotem w swoim państwie, żeby miał jasność, że to na niego stawia to państwo i jego będzie chronić. (...) My tym zwykłym Polakom musimy pomóc, bo Polska nie jest własnością polityków. Polska jest własnością Polaków, wszystkich - mówił kandydat PiS na premiera.

Przemysław Czarnek odniósł się na konwencji do europejskiej polityki, dyplomatycznych relacji z Ukrainą oraz założeń programu SAFE. W pewnej chwili działacz przeszedł do tematu Dnia Kobiet i wywołał ogromne zaskoczenie! W trakcie składania okolicznościowych życzeń zwrócił się bezpośrednio do pierwszej damy. Marta Nawrocka 7 marca świętuje czterdzieste urodziny, o czym kandydat na premiera natychmiast przypomniał całej sali.

- Wszystkim paniom życzymy wszelkiego błogosławieństw, dobrej normalnej, mądrej Polski, bez piekła dla kobiet. Wszystkiego najlepszego... Ale pozwólcie państwo, bo dziś jest dzień szczególny, dlatego że dziś urodziny obchodzi pierwsza kobieta, pierwsza dama RP, pani prezydentowa Marta Nawrocka. Pani prezydentowo, wszystkiego najlepszego, wspaniałego życia u boku wspaniałego męża Stol lat! - powiedział, po czym zaczął śpiewać, a zebrani do niego dołączyli.

10