Ekstraklasa koszykarek: Znamy rozstrzygnięcie w walce o dziewiąte miejsce, ale kto triumfował?

Mecz o 9. miejsce w Ekstraklasie koszykarek

W kluczowym starciu sezonu 2025/26 Ekstraklasy koszykarek, SKK Polonia Warszawa zmierzyła się z Contimax MOSiR Bochnia w play outach o dziewiątą lokatę. Spotkanie rozpoczęło się od dynamicznej pierwszej kwarty, w której zespół z Bochni uzyskał delikatną przewagę, prowadząc 26:20. Jednak druga odsłona przyniosła imponującą odpowiedź Polonii, która wygrała ją 28:14, zmieniając tym samym układ sił na parkiecie przed przerwą.

Warszawianki, mimo przewagi po pierwszej połowie, musiały stawić czoła zdeterminowanym rywalkom. Wśród punktujących dla SKK Polonia Warszawa wyróżniły się Tereza Vitulova, która zdobyła 24 punkty, oraz Erika Davenport z 22 oczkami. Istotny wkład miały także Maja Kusiak z 15 punktami i Bożena Puter z solidnymi jedenastoma punktami.

Jak zakończyła się rywalizacja w sezonie 2025/26?

Dalsza część meczu to zacięta walka, gdzie Contimax MOSiR Bochnia stopniowo odzyskiwał inicjatywę, wygrywając trzecią kwartę 23:18, a decydującą czwartą 32:22. W drużynie z Bochni najlepsze strzelczynie to Britney Jones i Marta Marcinkowska, obie z 20 punktami. Lilia Karakasidou dorzuciła do dorobku zespołu 19 punktów, a Kornelia Bukowczan zdobyła 18 oczek.

Ostateczny wynik spotkania to 95:88 na korzyść Contimax MOSiR Bochnia. Dzięki temu zwycięstwu zespół z Bochni zapewnił sobie dziewiąte miejsce w klasyfikacji końcowej Ekstraklasy koszykarek sezonu 2025/26. SKK Polonia Warszawa zakończyła rozgrywki na dziesiątej pozycji, ustępując rywalkom po emocjonującym meczu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.