PŚ w saneczkarstwie w Altenbergu. Co zadecydowało o polskich wynikach?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-07 16:17

W niemieckim Altenbergu rozegrano ostatnie w sezonie zawody Pucharu Świata w saneczkarstwie. Polskie dwójki, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, stanęły przed wyzwaniem, rywalizując z najlepszymi na świecie. Czy Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska utrzymały formę z igrzysk olimpijskich, a Wojciech Chmielewski i Michał Gancarczyk poprawili swoją pozycję w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata w saneczkarstwie? Polscy kibice z pewnością z niecierpliwością oczekiwali na rozstrzygnięcia, zwłaszcza przed finałowymi ślizgami.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Srebrny bobslej z czarnymi, zakrzywionymi płozami ostro skręca w lewo na lodowym torze, unosząc w powietrze drobne kryształki lodu. Na jego górnej powierzchni widoczne jest okrągłe logo z biało-niebieskimi elementami i czerwoną obwódką, otoczone czarnymi liniami. Tor ma wyraźną fakturę z poziomymi bruzdami, a w tle widać rozmazane, jasne elementy konstrukcji, prawdopodobnie dachu lub oświetlenia.

Puchar Świata w saneczkarstwie kobiet: Wyniki dwójek

Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska, które wcześniej zajęły szóste miejsce na igrzyskach olimpijskich w dwójkach saneczkowych, w Altenbergu uplasowały się na siódmej pozycji. W ten sposób zakończyły swój udział w ostatnich zawodach Pucharu Świata w Niemczech. Polskie saneczkarki pokazały solidną formę, choć musiały uznać wyższość rywalek na wymagającym torze.

Zwycięstwo w tej konkurencji odniosły Austriaczki Selina Egle i Lara Kipp, które triumfowały również w całym cyklu Pucharu Świata. Wyprzedziły one Niemki Dajanę Eitberger i Magdalenę Matschinę o 0,151 sekundy, a także Łotyszki Martę Robezniece i Kitiję Bogdanovą o 0,282 sekundy. Polki straciły do zwycięskich Austriaczek 1,545 sekundy, co pokazuje poziom rywalizacji. W klasyfikacji generalnej sezonu Domowicz i Piwkowska zajęły ósmą lokatę.

Jak wypadły polskie dwójki mężczyzn?

W konkurencji dwójek mężczyzn PŚ w saneczkarstwie, triumfowali Austriacy Thomas Steu i Wolfgang Kindl, którzy byli szybsi o 0,126 sekundy od swoich rodaków, Juriego Thomasa Gatta i Riccardo Martina Schoepfa. Trzecie miejsce zajęli Niemcy Toni Eggert i Florian Mueller, tracąc do zwycięzców 0,150 sekundy. Rywalizacja wśród mężczyzn była niezwykle zacięta, a różnice czasowe minimalne na czele stawki.

Wojciech Chmielewski i Michał Gancarczyk, reprezentujący Polskę, zajęli ostatnie, piętnaste miejsce, notując olbrzymią stratę 10,731 sekundy do zwycięzców. Warto zaznaczyć, że w tych zawodach nie startowali Niemcy Tobias Wendl i Tobias Arlt, którzy Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata odebrali już wcześniej. Polacy zakończyli sezon Pucharu Świata na jedenastej pozycji w klasyfikacji generalnej. W niedzielę odbędą się jeszcze finałowe ślizgi jedynek kobiet i mężczyzn oraz sztafeta, które zamkną tegoroczny cykl.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.