Puchar Świata w Lahti: Sześciu Polaków w konkursie. Kto zaskoczył, a kto zawiódł?

Polacy awansują do sobotniego konkursu PŚ

W piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Lahti sześciu reprezentantów Polski wywalczyło miejsce w głównej części zawodów. Najwyżej z nich uplasował się Kamil Stoch, zajmując 15. pozycję z wynikiem 123 metrów i notą 133,9 pkt.

Pozostali polscy skoczkowie również zaprezentowali się na skoczni Salpausselka, gwarantując sobie udział w nadchodzącym konkursie. Paweł Wąsek zajął 23. miejsce (120 m, 129,1 pkt), a Dawid Kubacki uplasował się na 29. pozycji (118 m, 124,1 pkt). Dobra postawa wielu Biało-Czerwonych świadczy o ich walce o punkty w Pucharze Świata.

Jak poradzili sobie pozostali polscy skoczkowie?

W gronie zakwalifikowanych znaleźli się także Maciej Kot, który zajął 31. miejsce po skoku na 119 metrów i zdobyciu 123,6 pkt. Młody Kacper Tomasiak uzyskał 42. pozycję (113,5 m, 118,1 pkt), a doświadczony Piotr Żyła uplasował się na 47. miejscu (116 m, 116,2 pkt). Wszyscy Biało-Czerwoni przekroczyli wymaganą odległość i zdobyli punkty kwalifikacyjne, co pozwoliło im znaleźć się w najlepszej pięćdziesiątce.

Kwalifikacje zdominował Japończyk Ryoyu Kobayashi, który oddał najdłuższy skok na 126 metrów, gromadząc 146,7 pkt. Co ciekawe, w gronie tych, którzy nie zakwalifikowali się do konkursu, znalazł się utytułowany Austriak Stefan Kraft, który zajął 55. miejsce. Sobotni konkurs na skoczni Salpausselka (K116, HS130) rozpocznie się punktualnie o godzinie 17:00 czasu lokalnego.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.