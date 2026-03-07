Ekstraklasa: Korona Kielce kontra Bruk-Bet Termalica. Kto triumfował w zaciętym boju?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-03-07 17:17

W kolejnym emocjonującym spotkaniu Ekstraklasy piłkarskiej kibice byli świadkami zaciętej walki pomiędzy Koroną Kielce a Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Mecz, który odbył się przy niemal pełnych trybunach, przyniósł wiele wrażeń i niespodzianek. Sprawdź, jak przebiegało to pasjonujące starcie Ekstraklasy i kto ostatecznie zgarnął cenne punkty w ligowej tabeli, by poznać szczegóły wyniku.

Ekstraklasa: Korona Kielc.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Piłka do piłki nożnej, częściowo ukryta w kępie zielonej trawy, zajmuje lewą część kadru. Piłka jest biało-czarna, z widocznymi licznymi panelami i szwami, a także śladami zabrudzeń. Prawy, górny róg kadru wypełnia stopa w białym korku do piłki nożnej, uderzająca w piłkę. Wokół stopy i piłki unosi się w powietrzu ziemia i drobinki trawy, co wskazuje na intensywną akcję. Całość rozgrywa się na trawiastym boisku, którego odcienie zieleni zmieniają się wraz z głębią ostrości.

Korona Kielce górą w starciu Ekstraklasy

W niezwykle widowiskowym spotkaniu Ekstraklasy piłkarskiej Korona Kielce podejmowała na własnym stadionie drużynę Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy wynikiem 2:1, co z pewnością ucieszyło licznie zgromadzoną publiczność. Starcie to dostarczyło wielu emocji i dynamicznych zwrotów akcji na boisku.

Pierwsza połowa rywalizacji przyniosła prowadzenie dla Korony Kielce, która schodziła na przerwę z wynikiem 1:0. Decydującą bramkę przed przerwą zdobył Marcel Pięczek w 43. minucie spotkania. To trafienie zbudowało przewagę kielczan i ustawiło korzystnie wynik dla gospodarzy przed drugą częścią meczu.

Kiedy padły kluczowe bramki w meczu Korony?

Początek drugiej połowy również należał do gospodarzy, którzy szybko powiększyli swoje prowadzenie. Na 2:0 podwyższył Kostas Sotiriou w 52. minucie gry, dając Koronie Kielce komfortową dwubramkową przewagę. Wydawało się, że gospodarze kontrolują przebieg spotkania i zmierzają po pewne zwycięstwo.

Bruk-Bet Termalica nie zamierzał jednak się poddawać i szybko odpowiedział bramką kontaktową. Ivan Durdov trafił do siatki w 58. minucie, zmniejszając straty do jednej bramki i przywracając nadzieję gościom na korzystny rezultat. Mimo zaciętej walki do końca, Korona Kielce utrzymała przewagę do ostatniego gwizdka sędziego Karola Arysa ze Szczecina, a spotkanie obserwowało 9 855 widzów. Mariusz Stępiński z Korony otrzymał żółtą kartkę.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.