Donald Tusk ogłosił nową twarz w rządzie. Pokieruje promocją Polski

Prezes Rady Ministrów mianował profesor Barbarę Mróz-Gorgoń na stanowisko pełnomocniczki rządu. Jej zadaniem będzie zbudowanie od nowa strategii wizerunkowej marki „Polska” , która do tej pory była mocno rozproszona.

, która do tej pory była mocno rozproszona. Szef rządu zadeklarował, że wszystkie dotychczas wydawane środki finansowe zostaną zintegrowane w jednym spójnym projekcie, co zagwarantuje brak jakichkolwiek dodatkowych kosztów dla państwowego budżetu .

. Nowy plan ma wykreować pozytywny i nowoczesny wizerunek naszego kraju na arenie międzynarodowej. Strategiczna zmiana ma przynieść wymierne korzyści dla Polski.

Szef rządu przekazał opinii publicznej w środę, 29 lipca, informację o nominacji profesor Barbary Mróz-Gorgoń. Nowa urzędniczka objęła stanowisko pełnomocniczki gabinetu odpowiedzialnej za promocję polskiej marki na świecie.

– Cieszę się, że zwieńczyliśmy naszą dotychczasową współpracę – powiedział szef rządu.

Prezes Rady Ministrów podkreślił przy tym, że wyznaczona profesor jest w naszym kraju absolutną i niekwestionowaną ekspertką w dziedzinie budowania marek.

Donald Tusk krytykuje dotychczasowe promowanie Polski

W trakcie briefingu prasowego lider koalicji rządzącej przekonywał dziennikarzy, że aktywność rozmaitych agencji zajmujących się kreowaniem wizerunku Polski za granicą musi ostatecznie zostać skonsolidowana.

– Jest rzeczą absolutnie konieczną, aby skupić w taką jedną wiązkę starania różnych instytucji rządowych i resortów, każdy tam się stara jak może, aby promować Polskę i mówimy tutaj o promocji zarówno na rzecz atrakcyjności turystycznej naszego kraju, wizerunku Polski, poszczególnych marek, naszych działań, historii, ale rozproszenie i to jest taka tradycja od samego początku III RP, że każdy sobie tak rzepkę skrobie i z tego nie powstaje spójny wizerunek. My wszyscy jesteśmy bardzo dumni z Polski. Wszyscy, kiedy wyjeżdżamy, chwalimy się bardzo tym, jaka Polska jest wspaniałym miejscem, ale zawsze mamy jakiś kłopot, żeby zdefiniować tę polską markę. Dlaczego tak jest, dlaczego jesteśmy dumni, dlaczego świat nas podziwia, bo to czujemy, ale tak do końca nie potrafimy powiedzieć tych kilku prostych komunikatów, takich jak szwajcarski zegarek - stwierdził premier Donald Tusk na konferencji prasowej.

Szef rządu zwrócił uwagę, że główną przeszkodą nie jest bezczynność administracji, ale zbyt duże rozproszenie inicjatyw pomiędzy poszczególnymi ministerstwami i urzędami.

Fundusze na promocję państwa zasilą nowy program

Prezes Rady Ministrów zagwarantował, że budowa nowoczesnego, scentralizowanego aparatu promocyjnego kraju nie pociągnie za sobą konieczności zwiększenia nakładów budżetowych.

– Nie będziemy dokładali do tego ani grosza więcej, tylko skupimy te strumienie pieniędzy, które są rozproszone i działają mało skutecznie, w taki jeden program, z którego wyniknie spójna promocja marki naszego kraju - mówił dalej.

Zadaniem świeżo mianowanej urzędniczki państwowej będzie nadzór nad projektami wspierającymi wizerunek ojczyzny. Pełnomocniczka zajmie się promowaniem naszej walorów turystycznych, dziejów historycznych oraz wsparciem rodzimych przedsiębiorstw i biznesów.

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