Zaskakujące wyniki nowego sondażu. KO na czele, ale to prawica może przejąć stery

Pytanie o to, na kogo zagłosowaliby Polacy w ewentualnych wyborach w najbliższą niedzielę, przynosi dość jasne rozstrzygnięcia na czele stawki. Zestawienie bezdyskusyjnie otwiera ugrupowanie kierowane przez 69-letniego Donalda Tuska. Zgodnie z deklaracjami respondentów, na Koalicję Obywatelską zamierza oddać swój głos 33,34 proc. badanych, co zapewnia tej partii wyraźne i bardzo bezpieczne prowadzenie w walce o sejmowe mandaty.

Sondaż Pollster: Prawo i Sprawiedliwość na drugim miejscu, mocny wynik Konfederacji Korony Polskiej

Zaraz za plecami zwycięzców uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując poparcie na poziomie 22,23 proc. Trzecie miejsce na politycznym podium wywalczyła z kolei Konfederacja Wolność i Niepodległość, przyciągając 13,54 proc. wyborców. Zgromadzone przez Instytut Badań Pollster dane dowodzą ponadto, że próg wyborczy z łatwością przekraczają również Nowa Lewica z wynikiem 8,23 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej, która zdołała zgromadzić 8,02 proc. poparcia. Stawkę wszystkich ugrupowań wchodzących do Sejmu zamyka natomiast Rozwój Plus, notujący 5,14 proc. wskazań.

Sytuacja staje się niezwykle ciekawa, kiedy przyjrzymy się łącznemu poparciu dla szeroko pojętej prawej strony sceny politycznej. Zsumowany wynik Prawa i Sprawiedliwości, obydwu formacji konfederackich oraz partii Rozwój Plus wynosi imponujące 48,93 proc., co w praktyce oznacza ostateczny triumf i otwartą drogę do sformowania nowego rządu. Dla porównania, połączone siły Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy mogą liczyć łącznie na zaledwie 41,57 proc. głosów w tym zestawieniu.

Układ sił byłby korzystniejszy dla obecnych koalicjantów dopiero po uwzględnieniu znacznie szerszego bloku. Gdyby połączyć wyniki Koalicji Obywatelskiej i Lewicy z elektoratem Partii Razem, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050, powstałaby potężna przeciwwaga dla ugrupowań konserwatywnych. Taki zjednoczony obóz centrolewicowy zdołałby zgromadzić ostatecznie 50,93 proc. wszystkich głosów ankietowanych.

Warto również zwrócić uwagę na konkretne ramy czasowe przeprowadzonego pomiaru opinii publicznej. Badanie ankietowe zostało zrealizowane w dniach od 1 do 2 września bieżącego roku. Pracownicy instytutu zebrali potrzebne dane, opierając się na badawczej próbie liczącej dokładnie 1008 pełnoletnich obywateli Polski.

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