Tusk złożył kwiaty przy grobie Jana Pawła II i spotkał Polaków. Robili z premierem zdjęcia w bazylice

Wizyta premiera Donalda Tuska w Watykanie

Prezes Rady Ministrów we czwartek odwiedził Watykan, dzień przed rocznicą wyboru Leona XIV na Stolicę Piotrową. Donald Tusk przyznał, że rozmowa z papieżem była niezwykle interesująca, a on sam okazał się doskonałym partnerem do dyskusji. W rozmowie z mediami szef rządu zrelacjonował przesłanie głowy Kościoła.

"Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną myśl, myślę, że dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków - żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy i że to jest ciągle możliwe i że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli dobrzy ludzie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni" - powiedział Donald Tusk.

Szef rządu nie krył zdziwienia z powodu zbieżności poglądów z papieżem.

"To jest coś wyjątkowego mieć właściwie identyczne poglądy na sprawy polityczne w dzisiejszych czasach, gdzie jest pełno kłótni i konfrontacji, przemocy - usłyszeć od Ojca Świętego słowa pod którymi się oburącz podpisuje to było coś naprawdę fajnego" - podkreślił premier.

Premier przy grobie papieża Polaka

Donald Tusk potwierdził, że w imieniu Polaków ponowił zaproszenie Leona XIV do odwiedzenia kraju.

"Cieszę się, że przyjął je z radością" - powiedział Tusk.

Pielgrzymka papieża do Polski miałaby się odbyć w 2028 roku ze względu na napięty kalendarz biskupa Rzymu oraz zaplanowane na 2027 rok wybory. Po spotkaniu z Leonem XIV premier udał się do Bazyliki św. Piotra, gdzie oddał hołd i pomodlił się przy grobie Jana Pawła II. W trakcie wizyty w świątyni Donald Tusk spotkał się z polskimi pielgrzymami. Adam Szłapka opublikował w internecie nagranie z tego zdarzenia. Pielgrzymi nie kryli zaskoczenia, chętnie pozowali do zdjęć z premierem i krótko z nim rozmawiali w bardzo przyjaznej atmosferze.

