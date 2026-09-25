Zabójstwo księdza w Jarosławiu. Prezydent Nawrocki reaguje

Atak nożownika w Jarosławiu. Nie żyje ks. Stanisław

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartkowy poranek przed jarosławskim klasztorem przy ul. Benedyktyńskiej. Napastnikiem okazał się 31-letni obywatel Ukrainy. Zadał on ciosy nożem pięciu osobom: czterem mężczyznom i jednej kobiecie. Ofiary przewieziono do placówek medycznych, niestety życia jednego z zaatakowanych, ks. Stanisława, nie udało się uratować. Świadkowie zdarzenia relacjonują, że do zdarzenia doszło tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa. Podejrzany znajduje się już w rękach służb, a śledztwo prowadzi prokuratura.

Politycy reagują na morderstwo w klasztorze. Donald Tusk zapowiada surową karę

Mrożące krew w żyłach doniesienia z Podkarpacia odbiły się szerokim echem w środowisku politycznym. Swoje stanowisko w tej sprawie wyrazili czołowi politycy, w tym Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Mocny wpis na platformie X zamieścił również premier Donald Tusk. Szef rządu poinformował, że napastnik jest pod nadzorem policji i zapowiedział bezwzględne wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec ukraińskiego obywatela. Premier złożył też kondolencje osobom dotkniętym tym bestialskim atakiem.

Karol Nawrocki o tragedii w Jarosławiu. Apel o bezpieczeństwo

Do tragicznych wydarzeń odniósł się także prezydent Karol Nawrocki. W mediach społecznościowych opublikował oświadczenie, w którym przyznał, że jest wstrząśnięty zbrodnią popełnioną w opactwie. Złożył kondolencje bliskim zamordowanego duchownego oraz całej wspólnocie klasztornej. Poszkodowanym w ataku przekazał życzenia szybkiego powrotu do pełni sił.

Prezydent zwrócił uwagę na konieczność zdecydowanej reakcji aparatu państwowego na tego typu akty przemocy. Według Nawrockiego, odpowiednie służby muszą błyskawicznie i bezlitośnie egzekwować obowiązujące przepisy. Zaznaczył również, że każdy, kto przebywa na terytorium Polski, ma obowiązek przestrzegać zasad funkcjonujących w naszym społeczeństwie.

Prezydent podkreślił, że zbrodnia w Jarosławiu wywołała powszechne oburzenie i wymaga stanowczych działań ze strony instytucji państwowych. Zażądał on od odpowiednich organów drobiazgowego i błyskawicznego śledztwa w celu wyjaśnienia wszystkich aspektów tego morderstwa. W swoim wpisie podsumował, że fundamentalnym obowiązkiem państwa jest dbałość o bezpieczeństwo obywateli.

Z bólem przyjąłem wiadomość o śmierci księdza, który padł ofiarą brutalnego ataku w jarosławskim Opactwie. Jego Bliskim i całej wspólnocie Opactwa składam wyrazy najgłębszego współczucia. Rannym ofiarom tego ataku życzę szybkiego powrotu do zdrowia.Wobec takich aktów państwo…— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 24, 2026