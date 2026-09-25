Zabójstwo księdza w Jarosławiu. Prezydent Nawrocki reaguje

Spis treści
Atak nożownika w Jarosławiu. Nie żyje ks. Stanisław
Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartkowy poranek przed jarosławskim klasztorem przy ul. Benedyktyńskiej. Napastnikiem okazał się 31-letni obywatel Ukrainy. Zadał on ciosy nożem pięciu osobom: czterem mężczyznom i jednej kobiecie. Ofiary przewieziono do placówek medycznych, niestety życia jednego z zaatakowanych, ks. Stanisława, nie udało się uratować. Świadkowie zdarzenia relacjonują, że do zdarzenia doszło tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa. Podejrzany znajduje się już w rękach służb, a śledztwo prowadzi prokuratura.
Politycy reagują na morderstwo w klasztorze. Donald Tusk zapowiada surową karę
Mrożące krew w żyłach doniesienia z Podkarpacia odbiły się szerokim echem w środowisku politycznym. Swoje stanowisko w tej sprawie wyrazili czołowi politycy, w tym Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Mocny wpis na platformie X zamieścił również premier Donald Tusk. Szef rządu poinformował, że napastnik jest pod nadzorem policji i zapowiedział bezwzględne wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec ukraińskiego obywatela. Premier złożył też kondolencje osobom dotkniętym tym bestialskim atakiem.
Karol Nawrocki o tragedii w Jarosławiu. Apel o bezpieczeństwo
Do tragicznych wydarzeń odniósł się także prezydent Karol Nawrocki. W mediach społecznościowych opublikował oświadczenie, w którym przyznał, że jest wstrząśnięty zbrodnią popełnioną w opactwie. Złożył kondolencje bliskim zamordowanego duchownego oraz całej wspólnocie klasztornej. Poszkodowanym w ataku przekazał życzenia szybkiego powrotu do pełni sił.
Prezydent zwrócił uwagę na konieczność zdecydowanej reakcji aparatu państwowego na tego typu akty przemocy. Według Nawrockiego, odpowiednie służby muszą błyskawicznie i bezlitośnie egzekwować obowiązujące przepisy. Zaznaczył również, że każdy, kto przebywa na terytorium Polski, ma obowiązek przestrzegać zasad funkcjonujących w naszym społeczeństwie.
Prezydent podkreślił, że zbrodnia w Jarosławiu wywołała powszechne oburzenie i wymaga stanowczych działań ze strony instytucji państwowych. Zażądał on od odpowiednich organów drobiazgowego i błyskawicznego śledztwa w celu wyjaśnienia wszystkich aspektów tego morderstwa. W swoim wpisie podsumował, że fundamentalnym obowiązkiem państwa jest dbałość o bezpieczeństwo obywateli.