Anna Komorowska świętowała imieniny w Budzie Ruskiej. Wyglądała obłędnie!

Imieniny Anny Komorowskiej to coroczne, huczne wydarzenie

Organizacja imienin Anny Komorowskiej to już stały element rodzinnego kalendarza byłej pary prezydenckiej. Co roku wyprawiają oni wystawną uroczystość, która swoim rozmachem przypomina zabawę weselną. Spotkania te niezmiennie odbywają się w Budzie Ruskiej, gdzie małżeństwo znalazło swój życiowy azyl. Podobnie jak w minionych latach, zabawa miała miejsce w plenerze. Choć warunki atmosferyczne dopisały, gospodarze zapobiegawczo przygotowali się również na wypadek nagłej zmiany pogody.

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Uczestnicy imprezy zostali ugoszczeni pod specjalnie rozstawionymi namiotami. Zadbano tam o eleganckie nakrycia stołów, na których pojawiły się nieskazitelnie białe obrusy oraz wyśmienite potrawy. Dodatkowego szyku całości dodawały krzesła ubrane w eleganckie, jasne pokrowce, podkreślające wytworny charakter biesiady.

W kwestii menu, zaproszeni goście mogli liczyć na prawdziwą ucztę. W formie bufetu zaserwowano szeroki wybór dań, wśród których znalazły się ryby, rozmaite mięsa, tortille, pierogi, posiłki na gorąco oraz orzeźwiające sałatki. Zwieńczeniem kulinarnej części przyjęcia były serwowane na deser pyszne lody. O komfort uczestników nieustannie dbali kelnerzy, którzy na bieżąco sprzątali ze stołów oraz serwowali zimne napoje, tak pożądane podczas letniego skwaru.

Stylizacja Anny Komorowskiej na imieninowym przyjęciu w Budzie Ruskiej

Ponieważ świętowanie odbywało się w ogrodowych warunkach, Anna Komorowska zdecydowała się na bardzo praktyczny strój. Była pierwsza dama doskonale wiedziała, że plenerowe przyjęcie wymaga przede wszystkim komfortu, a nie eleganckich sukien czy butów na wysokim obcasie.

Solenizantka założyła klasyczne, granatowe dżinsy, które zestawiła z prostą, białą tuniką. Stylizację uzupełniła ozdobnym szalem w stonowanych odcieniach beżu i szarości.

Niezwykły koncert zespołu skrzypaczek u Komorowskich

Podniosły charakter wydarzenia został uświetniony specjalnym występem muzycznym. Na zaproszenie gospodarzy zagrał zespół skrzypaczek, co stanowiło najbardziej uroczysty punkt imprezy. Artystki przyjechały na imieniny Anny Komorowskiej specjalnie z Katowic, aby zaprezentować swój talent przed zgromadzonymi gośćmi.