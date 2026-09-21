Wulgarny atak na Agnieszkę Gozdyrę. Dziennikarka szybko namierzyła hejtera

Gwiazda telewizji Polsat News podzieliła się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych bardzo nieprzyjemnym incydentem, który miał miejsce w godzinach nocnych. Znana prezenterka Agnieszka Gozdyra stała się celem wirtualnego ataku, otrzymując wyjątkowo wulgarną wiadomość prywatną, a dodatkowo napastliwy komentarz pojawił się również pod jednym z jej publicznych postów.

Dziennikarka postanowiła natychmiast działać i nie pozwoliła na bezkarność internetowego agresora. Z udostępnionych przez nią zrzutów ekranu jasno wynika, że prezenterka błyskawicznie ustaliła tożsamość mężczyzny, po czym powiadomiła go o zabezpieczeniu wszelkich dowodów świadczących o naruszeniu prawa.

„Janku. Miło mi poinformować, że ustaliłam twoje dane, mam zabezpieczony screen i przekazuję sprawę prawnikom. Miłego nowego tygodnia!” – napisała.

Agnieszka Gozdyra reaguje na agresję hejtera

Mężczyzna najwyraźniej przestraszył się konsekwencji prawnych, ponieważ bardzo szybko odpowiedział na wiadomość dziennikarki obszernymi przeprosinami. Hejter przyznał wprost, że stracił panowanie nad własnymi emocjami, a skierowane w jej stronę wulgarne określenia były absolutnie niedopuszczalne.

„Dzień dobry, Chciałbym Panią bardzo przeprosić za moje słowa w wiadomości prywatnej oraz w komentarzach. Błędnie dałem się ponieść emocjom co świadczy że napisałem to z mojego prywatnego konta. Moje słowa były całkowicie nie na miejscu. Żałuję, co napisałem, zdaję sobie sprawę ze swojego błędu i usunąłem już te wpisy. Zapewniam, że taka sytuacja się nie powtórzy” – napisał.

W kolejnych zdaniach swojego komunikatu skruszony internauta wyszedł z inicjatywą zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Zadeklarował pełną gotowość do przekazania określonej sumy pieniędzy na dowolny cel charytatywny wskazany przez gwiazdę Polsatu lub bezpośrednio na jej prywatny rachunek bankowy.

„Proszę o wpłacenie tysiąca zł na rzecz Fundacji Zwierzęca Polana. Dziś do końca dnia. Proszę o udokumentowanie przelewu screenem” – odpowiedziała. Na końcu dodała: „Proszę skorzystać z tej szansy i mojego miękkiego serca”.

Agnieszka Gozdyra wymogła na hejterze wpłatę tysiąca złotych

Pracownica stacji informacyjnej podjęła błyskawiczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zaoferowanych środków finansowych. Wybór padł na znaną organizację charytatywną Fundacja Zwierzęca Polana, która na co dzień zajmuje się pomocą czworonogom.

Jak pokazują udostępnione przez prezenterkę dowody, obiecana suma faktycznie trafiła na konto wybranej instytucji. Agnieszka Gozdyra zaprezentowała w sieci potwierdzenie bankowe na kwotę tysiąca złotych oraz oficjalne podziękowania za przekazane wsparcie, a na koniec w kilku słowach skomentowała cały ten nieprzyjemny incydent. W dołączonej do artykułu galerii zdjęć czytelnicy mogą natomiast przypomnieć sobie, jak znana dziennikarka wyglądała w wieku dwudziestu dziewięciu lat.

„Krótka historia o tym, żeby trzymać emocje na wodzy. Dziś w nocy dostałam skrajnie obrzydliwą wiadomość, której autor zamieścił dodatkowo obraźliwy komentarz pod moim wpisem. Dalej sprawy potoczyły się szybko. Dobrze, że p. Janka naszła refleksja. Fundacja Zwierzęca Polana ma dodatkowy tysiąc zł” – napisała Agnieszka Gozdyra.

Krótka historia o tym, żeby trzymać emocje na wodzy.Dziś w nocy dostałam skrajnie obrzydliwą wiadomość, której autor zamieścił dodatkowo obraźliwy komentarz pod moim wpisem. Dalej sprawy potoczyły się szybko. Dobrze, że p. Janka naszła refleksja. Fundacja Zwierzęca Polana ma… pic.twitter.com/4buWLOAnSK— Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) September 21, 2026

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