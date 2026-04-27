Dlaczego wspólnicy Orbana wywożą majątki?

Brytyjski dziennik „Guardian” donosi, że osoby z bliskiego otoczenia Viktora Orbana zaczęły przenosić swoje aktywa poza Węgry. Prywatne odrzutowce, załadowane bogactwami beneficjentów 16-letnich rządów Orbana, wylatują z Wiednia. Inwestycje są kierowane do krajów takich jak Arabia Saudyjska, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur i Australia. Przyszły premier Peter Magyar oskarżył osoby związane z Orbanem o transferowanie majątków za granicę i wskazał na Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone i Urugwaj.

Peter Magyar wezwał do zatrzymania osób odpowiedzialnych za straty dla Węgier, które liczone są w miliardach forintów. Podkreślił, że węgierski urząd skarbowy zablokował kilka transferów związanych z Antalem Roganem, politykiem bliskim Orbanowi, który wcześniej był objęty sankcjami USA z powodu zarzutów korupcyjnych. Magyar ostrzegł także przed nabywaniem aktywów powiązanych z mafią.

Co dalej z rodzinami bliskimi Orbanowi?

Niektóre rodziny związane z rządem Orbana już opuściły Węgry, a inne przygotowują się do wyjazdu. Wśród nich są krewni Loerinca Meszarosa, jednego z najbogatszych Węgrów i bliskiego przyjaciela Orbana. Niezależne media węgierskie donoszą, że osoby z otoczenia Orbana przenoszą swoje majątki w obawie przed ich przejęciem, zamrożeniem lub nacjonalizacją przez nowy rząd.

Co planuje Viktor Orban?

Według „Guardiana”, Viktor Orban planuje udać się do Stanów Zjednoczonych na czas mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. Dokładne miejsce jego podróży nie jest znane, ale jego najstarsza córka i zięć przeprowadzili się do Nowego Jorku zeszłego lata. Inni wysoko postawieni członkowie Fideszu starają się o wizy pracownicze do USA, licząc na pracę w instytucjach związanych z Partią Republikańską.

Co oznacza to dla przyszłości Węgier?

Szabolcs Panyi, węgierski dziennikarz śledczy, zauważył, że Stany Zjednoczone od dawna były postrzegane jako plan B dla osób z kręgu Orbana. „Dopóki administracja Donalda Trumpa jest u władzy, Stany Zjednoczone mogą stać się bezpieczną przystanią dla najwyższych szczebli reżimu Orbana” – ocenił Panyi, cytowany przez brytyjski dziennik. Sytuacja ta rodzi pytania o przyszłość Węgier i wpływ, jaki będą miały te działania na kraj.

Źródło PAP.