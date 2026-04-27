Dominika Chorosińska reaguje po sukcesie Łatwoganga? Internauci nie przebierają w słowach

Gigantyczny sukces charytatywnego streama Łatwoganga

Internetowy twórca dokonał rzeczy absolutnie bezprecedensowej na polskim YouTube. Przez dziewięć dni prowadził nieprzerwaną transmisję na żywo, podczas której zapętlał jeden utwór muzyczny poświęcony zmaganiom z chorobą nowotworową. Równolegle widzowie mogli wpłacać datki na rzecz fundacji „Cancer Fighters”. Inicjatywa błyskawicznie zyskała ogromny zasięg, a do wsparcia włączyli się liczni celebryci, w tym artyści, dziennikarze, aktorzy i gwiazdy sportu. Ostateczny wynik zbiórki przekroczył wszelkie oczekiwania, zamykając się w niesamowitej kwocie ponad 250 milionów złotych.

Posłanka PiS, Dominika Chorosińska reaguje po akcji Łatwoganga

Echa imponującej inicjatywy dotarły również do świata polityki, a na profilach przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się liczne słowa uznania dla młodego twórcy. Głos w sprawie zabrała także Dominika Chorosińska, publikując serię wpisów na platformach społecznościowych. W jednej ze swoich publikacji parlamentarzystka postanowiła zestawić sukces internetowej zbiórki z działalnością Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sugerowało to wyraźne nawiązanie do walki z sepsą, co szybko zostało odczytane jako uszczypliwość w stronę organizacji kierowanej przez Jerzego Owsiaka.

Zestawienie to natychmiast spotkało się z gwałtowną reakcją internautów. Użytkownicy sieci nie kryli swojego oburzenia, zarzucając polityczce bezpodstawne umniejszanie innym inicjatywom charytatywnym oraz próbę wykorzystania dobroczynności do własnych celów.

- Dominiko wykorzystujesz dobro ( nie swoje) by niszczyć drugiego człowieka, to co robisz jest po prostu podłe!; Brawo Pis i Konfederacje, piszecie tak jakby to wasza zasługa, szacun dla młodego człowieka(...); I tylko polityków żal bo nie mogli się podczepić po te akcje , tak trzymać; I po co to wszystko, żeby tylko doj** Owsiakowi. Politycy to żmije które nigdy się nie zmienia; Zdecydowanie nie bez powodu nie chciał żadnego polityka na streemie.. właśnie dlatego! Wstyd!!!; Pani też może zorganizować taką zbiórkę, proszę pokazać, że Pani też potrafi zrobić coś dobrego dla innych. Ale nie, lepiej znów szczuć, nawet przy tak pięknej akcji. Przykre to bardzo Szanowna Pani - komentowali internauci.

Apolityczny charakter zbiórki dla chorych dzieci

Warto podkreślić, że sukces przedsięwzięcia opierał się na całkowitym odcięciu od bieżących sporów partyjnych. Zgodnie z pierwotnym założeniem organizatora, w transmisji celowo nie uczestniczyli żadni przedstawiciele władzy ani opozycji. Główną ideą przyświecającą internetowej akcji było zjednoczenie społeczeństwa wokół szczytnego celu, z kategorycznym pominięciem jakichkolwiek podziałów i politycznych manifestacji.