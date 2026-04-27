Zamiast do flakonu, włóż do słoika i zakiś! Smakują lepiej niż ogórki małosolne

Te kwiaty to symbol wiosny, który zachwyca kolorami w ogrodach i bukietach.

Niewiele osób wie, że ich płatki są jadalne i można je kisić.

Odkryj ten nietypowy przysmak i dowiedz się, jak prosto go przygotować.

Kwiaty, o których mowa to tulipany. Są one niezwykle popularne na naszych wiosennych rabatach i zachwycają nie tylko mnogością barw, ale i form. Choć bardzo chętnie wstawiamy je do wazonu, to niewiele osób zdaje sobie sprawę, że tulipany można wykorzystać w kuchni w dość nietypowy sposób. Choć kojarzą się głównie z wiosenną dekoracją ogrodów i bukietów, ich płatki są jadalne i - co może zaskakiwać - nadają się także do kiszenia!

Zobacz także: Ten napój piły nasze babcie. Warto po niego sięgnąć, gdyż to prawdziwa bomba witaminowa

Tulipany - najpopularniejsze wiosenne kwiaty cebulowe! [WIDEO]

Kiszone tulipany lepsze niż ogórki małosolne! Sprawdź, jak to zrobić

Tulipany to kwiaty, które często podziwiamy z daleka, zachwycając się ich kolorem i zapachem, jednak rzadko wykorzystujemy je w naszej kuchni, a szkoda, bo znakomicie smakują w postaci kiszonej. Proces kiszenia płatków tulipanów przypomina przygotowywanie tradycyjnych przetworów. Wystarczy odpowiednia zalewa z wody, soli oraz dodatków takich jak czosnek, koper czy przyprawy. Po kilku dniach fermentacji płatki nabierają charakterystycznego, lekko kwaśnego smaku. Co ciekawe, wiele osób porównuje ich smak do ogórków małosolnych. Są delikatne, lekko chrupiące i mają świeży, aromat z nutą kwasowości. To sprawia, że mogą być ciekawym dodatkiem do sałatek, kanapek czy dań obiadowych. Podczas kiszenia tulipanów ważne jest źródło pochodzenia płatków. Należy pamiętać, aby nie zbierać kwiatów, które narażone są na zanieczyszczenia, czyli takie, które można spotkać np. przy ruchliwych ulicach. Nie najlepszym wyborem jest także kupno w sklepie lub kwiaciarni, gdyż kwiaty te mogą być skażone pestycydami. Najlepiej zebrać kwiaty, które wyrosły w naszym ogrodzie. Ważne jest także, żeby tulipany były świeże, a ich płatki grube i jędrne. Przed włożeniem płatków do słoików, należy je opłukać pod bieżącą wodą i osuszyć. Po tem wystarczy włożyć je w pojemniku i zalać przygotowaną wodą. Po kilku dniach będziemy mogli się cieszyć smakowitymi, kiszonymi płatkami tulipana, które mogą zdetronizować nawet ogródki małosolne.

Choć kiszone tulipany nie są jeszcze popularnym przysmakiem, to mogą okazać się prawdziwym odkryciem dla miłośników kulinarnych eksperymentów.

