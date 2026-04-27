Kasia Tusk odpowiada na pytania o celowość zbiórek. Córka premiera nie gryzła się w język

Kasia Tusk tłumaczy sens internetowych zbiórek

W przestrzeni publicznej ponownie rozgorzała dyskusja na temat organizowania finansowego wsparcia dla ciężko chorych dzieci, do której postanowiła dołączyć Kasia Tusk. Córka szefa rządu zaczęła otrzymywać wiadomości od osób podważających sens prowadzenia takich akcji w naszym kraju. Zwróciła uwagę, że wątpliwości tego typu rodzą się zazwyczaj w głowach ludzi, którzy nigdy nie musieli zmierzyć się z brutalną rzeczywistością i ciężarem poważnego schorzenia u kogoś bliskiego.

Niektórzy z Was pytają mnie w wiadomościach po co są takie zbiórki, skoro leczenie jest w Polsce bezpłatne. Podejrzewam, że takie pytania zadają bardzo szczęśliwe osoby, które nigdy nie usłyszały druzgocącej życia diagnozy - oceniła.

Blogerka podkreśliła następnie, że nagła choroba członka rodziny stanowi dla wszystkich gigantyczny wstrząs, a sytuacja staje się szczególnie dramatyczna, gdy problem dotyczy najmłodszych. Z perspektywy rodzica cały dotychczasowy świat ulega całkowitemu przewartościowaniu, a codzienne wyzwania wymagają natychmiastowego wsparcia, również tego wymiernego, finansowego. Podsumowując swoje przemyślenia, zaapelowała do odbiorców o wykazanie się minimalną empatią i wyobraźnią, dodając stanowczo, że nikomu nie życzy, aby musiał uczyć się życiowej pokory poprzez osobiste, bolesne tragedie.

Choroba córki Kasi Tusk i dramatyczne chwile w szpitalu

Warto przypomnieć, że córka Donalda Tuska doskonale rozumie perspektywę zatroskanych rodziców, ponieważ sama musiała stawić czoła poważnym problemom zdrowotnym swojego dziecka. Kilka lat temu jej młodsza córka wymagała nagłej hospitalizacji, o czym blogerka informowała swoich obserwatorów w mediach społecznościowych.

Nie o takiej końcówce świąt marzyliśmy. Spędzimy tu na pewno jeszcze trochę czasu, ale w porównaniu do strachu, który przeżyłam, długi pobyt w szpitalu jest jak pstryczek w nos. Tym bardziej, że trafiłyśmy pod najlepszą możliwą opiekę. Personel Szpitala Polanki to dziś dla mnie prawdziwi bohaterowie. Jeśli nasz skarb wyjdzie stąd bez większego szwanku będzie to wyłącznie ich zasługa - komentowała w 2021 roku.

Zaledwie rok po tamtych dramatycznych chwilach, Kasia Tusk postanowiła wrócić pamięcią do szpitalnych wydarzeń na łamach swojego bloga. Opisała wówczas, jak niespodziewana sytuacja całkowicie zmieniła jej priorytety i pozwoliła docenić rzeczy, które wcześniej wydawały się błahe.

W Wigilię trafiam z młodszą córeczką do szpitala i nie wychodzimy z niego przez dwa tygodnie. To, że wszystkie przygotowania poszły na marne, było moim najmniejszym zmartwieniem. Nie będę tu teraz lamentować i napiszę tylko o tym, co istotne dla Waszego podejścia do Świąt – niespodziewana utrata kontroli nie jest niczym przyjemnym i nikomu nie życzę takich „treningów”, ale uświadamia nam ona jednocześnie, jak niewieloma rzeczami tak naprawdę powinniśmy się przejmować - wspominała trudny czas.

