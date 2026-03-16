Wołodymyr Zełenski grozi deputowanym wysłaniem na front. Chce pilnych zmian w prawie

Przywódca Ukrainy stawia sprawę jasno: brak zaangażowania w pilne prace legislacyjne może skończyć się dla deputowanych powołaniem do wojska.

Ukraiński parlament boryka się z celowym opóźnianiem ważnych aktów prawnych, które warunkują wsparcie ze strony Unii Europejskiej oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

W przestrzeni publicznej pojawia się pytanie, czy ostre słowa głowy państwa zmotywują polityków, czy konieczna będzie nowelizacja zasad poboru.

Prezydent Ukrainy grozi posłom mobilizacją. Wskazuje na paraliż prac

Podczas rozmowy z przedstawicielami ukraińskich mediów Wołodymyr Zełenski w mocnych słowach odniósł się do zastoju legislacyjnego w Radzie Najwyższej. Zwrócił uwagę na celowe wstrzymywanie priorytetowych aktów prawnych, w tym pakietu dokumentów wymaganych do utrzymania wsparcia od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Głowa państwa nie wyklucza nowelizacji zasad mobilizacji, by wojskowy pobór objął również zasiadających w parlamencie polityków.

Przekaz prezydenta jest stanowczy: osoby niewywiązujące się ze swoich poselskich obowiązków powinny bez wahania zasilić szeregi armii. Zełenski przypomniał zarazem, że bezpośrednio po wybuchu pełnoskalowej wojny z Rosją pewna grupa deputowanych z własnej woli założyła mundur i wstąpiła do wojska.

Dlaczego Wołodymyr Zełenski naciska na szybkie decyzje Rady Najwyższej?

Ukraiński przywódca zaznaczył, że funkcjonowanie państwa od ponad czterech lat opiera się na trudnych realiach wojennych, co wymusza bezproblemowe i sprawne uchwalanie prawa. Podkreślił, że najpilniejsze dokumenty dotyczą sfery finansowej oraz obronności. Ich błyskawiczne procedowanie jest absolutnie fundamentalne dla zachowania stabilności kraju i zapewnienia wielomilionowej zagranicznej pomocy.

Jarosław Kaczyński wydał jasny rozkaz politykom PiS. Chodzi o Przemysława Czarnka

Rozważano nawet wariant przyspieszonych wyborów parlamentarnych, jednak w obliczu obowiązującego stanu wojennego taki scenariusz pozostaje obecnie prawnie zablokowany. Wołodymyr Zełenski zaapelował w związku z tym do przedstawicieli opozycji o konstruktywne współdziałanie przy przepisach niezbędnych do integracji z Unią Europejską. Powołał się przy tym na ocenę unijnej komisarz do spraw rozszerzenia Marty Kos, która otwarcie stwierdziła, że dynamika wprowadzania reform w Ukrainie uległa wyraźnemu spowolnieniu.

Jak przełamać obstrukcję w parlamencie? Apel o jedność i współpracę

W celu całkowitego zakończenia impasu Zełenski zaproponował wypracowanie długoterminowych porozumień z politycznymi oponentami. Takie działanie miałoby udowodnić prawdziwą solidarność polityków w obliczu głębokiego kryzysu wojennego.

Prezydent poddał również w dużą wątpliwość celowość nieustannego zgłaszania kolejnych poprawek, które jedynie hamują trybiki machiny ustawodawczej.

Na zakończenie swojego wystąpienia ukraiński lider stwierdził, że obecna sytuacja w parlamencie wymaga kategorycznej poprawy. Zawnioskował o niezwłoczne rozstrzygnięcia w kwestiach budżetowych oraz związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, ponieważ to właśnie one są kluczowe dla oczekiwań unijnych decydentów.