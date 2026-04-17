Włodzimierz Czarzasty na pogrzebie wybitnego polskiego pisarza

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2026-04-17 18:21

Na stołecznych Powązkach Wojskowych pożegnano dwukrotnego laureata nagrody Nike, Wiesława Myśliwskiego. W uroczystościach pogrzebowych wziął udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a zebrani uczestnicy usłyszeli specjalne słowa skierowane przez prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.

Pogrzeb Wiesława Myśliwskiego
Pogrzeb Wiesława Myśliwskiego Pogrzeb Wiesława Myśliwskiego Pogrzeb Wiesława Myśliwskiego Pogrzeb Wiesława Myśliwskiego
Galeria zdjęć 29

Uroczystości żałobne Wiesława Myśliwskiego zorganizowano w piątek, 17 kwietnia, na warszawskich Powązkach Wojskowych. Ceniony literat przyszedł na świat 25 marca 1932 roku w miejscowości Dwikozy, zlokalizowanej w województwie świętokrzyskim. Po zdobyciu wykształcenia polonistycznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zawodowo związał się z Ludową Spółdzielnią Wydawniczą. W okresie od 1975 do 1990 roku stał na czele kwartalnika „Regiony”, a także pełnił obowiązki redaktora w dwutygodniku „Sycyna”. Jego pisarski debiut przypadł na rok 1967, kiedy to wydał powieść „Nagi sad”, stanowiącą osobistą opowieść o jego ojcu.

W dorobku zmarłego znalazły się takie pozycje jak „Pałac” z 1970 roku oraz dramat „Klucznik” z 1978 roku, w których analizował trudne zderzenie tożsamości odziedziczonej z tą upragnioną. Za największą epopeję poświęconą chłopskiemu losowi w całej jego twórczości uznaje się książkę „Kamień na kamieniu” wydaną w 1984 roku. Z kolei „Widnokrąg” z 1996 roku przyniósł mu dwa lata później prestiżową Nagrodę Literacką „Nike”. To samo wyróżnienie zdobył również za opublikowany w 2006 roku „Traktat o łuskaniu fasoli”. Twórca odszedł 29 marca, dożywając 94 lat.

Pogrzeb Wiesława Myśliwskiego
Galeria zdjęć 29

Włodzimierz Czarzasty na pogrzebie Wiesława Myśliwskiego

Wybitnego prozaika wspominali w tym dniu również przedstawiciele sceny politycznej. W ceremonii pogrzebowej uczestniczył osobiście marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty. Zgromadzeni żałobnicy wysłuchali także oficjalnego listu od minister kultury i dziedzictwa narodowego. Marta Cienkowska podkreśliła w nim, że żegnamy jednego z najbardziej znaczących współczesnych autorów w Polsce, który z ogromną wrażliwością relacjonował otaczającą rzeczywistość na kartach swoich dzieł.

- Publikował rzadko, za to każda jego powieść stawała się literackim wydarzeniem. Pisał o tym, co pozornie najprostsze, a w rzeczywistości najważniejsze.

Szefowa resortu kultury zwróciła uwagę, że literacki dorobek artysty będzie nadal obecny w bibliotecznych zbiorach, na domowych regałach oraz w codziennych dyskusjach prowadzonych przez czytelników.

- Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność przekazywania dziedzictwa Wiesława Myśliwskiego kolejnym pokoleniom, które będą sięgały po jego książki, szukając w nich odpowiedzi na pytania o sens życia, o ludzką tożsamość – dodała. 

Podczas uroczystości na Powązkach wybrzmiało również oficjalne przesłanie od prezydenta stolicy. Rafał Trzaskowski zaznaczył w swoim liście, że zmarły literat dysponował rzadkim darem zamykania całego ludzkiego życia w obrębie zaledwie jednego zdania. Samorządowiec zwrócił się bezpośrednio do uczestników ceremonii z głęboką refleksją na temat utraconego mistrza.

Odszedł twórca, który przywracał wiarę w sens refleksyjnej, wnikliwej i mądrej literatury. Takiej, która nie daje łatwych pocieszeń, lecz zachęca do stawiania pytań nawet jeśli odpowiedzi pozostają niepewne. Jego proza, pełna artyzmu, dbałości i czułości obejmuje całość ludzkiego doświadczenia, od codziennych gestów po metafizyczne niepokoje - podkreślił w liście Trzaskowski. 