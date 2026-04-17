Włodzimierz Czarzasty na pogrzebie wybitnego polskiego pisarza

Uroczystości żałobne Wiesława Myśliwskiego zorganizowano w piątek, 17 kwietnia, na warszawskich Powązkach Wojskowych. Ceniony literat przyszedł na świat 25 marca 1932 roku w miejscowości Dwikozy, zlokalizowanej w województwie świętokrzyskim. Po zdobyciu wykształcenia polonistycznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zawodowo związał się z Ludową Spółdzielnią Wydawniczą. W okresie od 1975 do 1990 roku stał na czele kwartalnika „Regiony”, a także pełnił obowiązki redaktora w dwutygodniku „Sycyna”. Jego pisarski debiut przypadł na rok 1967, kiedy to wydał powieść „Nagi sad”, stanowiącą osobistą opowieść o jego ojcu.

W dorobku zmarłego znalazły się takie pozycje jak „Pałac” z 1970 roku oraz dramat „Klucznik” z 1978 roku, w których analizował trudne zderzenie tożsamości odziedziczonej z tą upragnioną. Za największą epopeję poświęconą chłopskiemu losowi w całej jego twórczości uznaje się książkę „Kamień na kamieniu” wydaną w 1984 roku. Z kolei „Widnokrąg” z 1996 roku przyniósł mu dwa lata później prestiżową Nagrodę Literacką „Nike”. To samo wyróżnienie zdobył również za opublikowany w 2006 roku „Traktat o łuskaniu fasoli”. Twórca odszedł 29 marca, dożywając 94 lat.

29

Włodzimierz Czarzasty na pogrzebie Wiesława Myśliwskiego

Wybitnego prozaika wspominali w tym dniu również przedstawiciele sceny politycznej. W ceremonii pogrzebowej uczestniczył osobiście marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty. Zgromadzeni żałobnicy wysłuchali także oficjalnego listu od minister kultury i dziedzictwa narodowego. Marta Cienkowska podkreśliła w nim, że żegnamy jednego z najbardziej znaczących współczesnych autorów w Polsce, który z ogromną wrażliwością relacjonował otaczającą rzeczywistość na kartach swoich dzieł.

- Publikował rzadko, za to każda jego powieść stawała się literackim wydarzeniem. Pisał o tym, co pozornie najprostsze, a w rzeczywistości najważniejsze.

Szefowa resortu kultury zwróciła uwagę, że literacki dorobek artysty będzie nadal obecny w bibliotecznych zbiorach, na domowych regałach oraz w codziennych dyskusjach prowadzonych przez czytelników.

- Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność przekazywania dziedzictwa Wiesława Myśliwskiego kolejnym pokoleniom, które będą sięgały po jego książki, szukając w nich odpowiedzi na pytania o sens życia, o ludzką tożsamość – dodała.

Podczas uroczystości na Powązkach wybrzmiało również oficjalne przesłanie od prezydenta stolicy. Rafał Trzaskowski zaznaczył w swoim liście, że zmarły literat dysponował rzadkim darem zamykania całego ludzkiego życia w obrębie zaledwie jednego zdania. Samorządowiec zwrócił się bezpośrednio do uczestników ceremonii z głęboką refleksją na temat utraconego mistrza.