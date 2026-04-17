Anna Lewandowska z przystojniakiem w Warszawie. Wylali z siebie siódme poty!

Anna Lewandowska i jej nowa sportowa pasja na PGE Narodowym

Dla Anny Lewandowskiej regularna aktywność fizyczna to chleb powszedni. Żona kapitana reprezentacji Polski od lat motywuje do dbania o zdrowie i kondycję miliony osób na całym globie. Trenerka chętnie poszukuje nowych form ruchu – promuje między innymi taniec, a ostatnio jej serce skradł niezwykle wymagający Hyrox. Te innowacyjne zawody, które splatają bieganie z intensywnym treningiem siłowym, zagościły na warszawskim PGE Narodowym w dniach 16-19 kwietnia. 37-latka uznała, że to doskonała okazja, by sprawdzić swoje możliwości przed polską publicznością.

Anna Lewandowska na zawodach z przystojniakiem. Wspierali się w trudnych chwilach

Do stolicy Polski Lewandowska przybyła w towarzystwie ekipy ze swojego barcelońskiego studia Edan. W piątek, 17 kwietnia, zaprezentowała się jako jedna z głównych twarzy wyścigu par. Jej partnerem w tych zmaganiach był Luis, w sieci posługujący się pseudonimem "Beluso Workout". To postać dobrze znana obserwatorom Polki – latynoski instruktor jest jedną z kluczowych postaci w jej hiszpańskim centrum fitness. Wspólne starty pokazują, że łączy ich nie tylko czysto zawodowa relacja, ale przede wszystkim głęboka pasja do sportu i doskonałe porozumienie.

Morderczy format zawodów Hyrox, wymagający pokonania ośmiu stacji treningowych rozdzielonych kilometrowymi odcinkami biegowymi, nie zatarł uśmiechów na twarzach polsko-latynoskiego zespołu. Partnerzy dzielnie radzili sobie z kolejnymi wyzwaniami. Po przekroczeniu linii mety z radością i ulgą wpadli sobie w objęcia. Już w trakcie rywalizacji dało się zauważyć, że blisko współpracują i wzajemnie się dopingują. Na trybunach nie zabrakło gorącego wsparcia. Wśród kibicujących znalazła się między innymi Iwona Lewandowska. Mama Roberta z szerokim uśmiechem na twarzy obserwowała sportowe zmagania synowej i jej kompana!