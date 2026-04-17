Koszmarne wieści dla prezesa PiS. Takiego zjazdu nikt się nie spodziewał

- Opublikowano najświeższe badanie preferencji politycznych Polaków.

- W zestawieniu wyróżnia się drastyczny spadek notowań partii Jarosława Kaczyńskiego.

- Tak słabego rezultatu Prawo i Sprawiedliwość nie miało od wielu lat.

- Badanie pokazuje również, na kogo zagłosowaliby Polacy w przypadku najbliższych wyborów.

W badaniu przeprowadzonym przez pracownię CBOS Prawo i Sprawiedliwość notuje historyczny zjazd. Ankieterzy zapytali Polaków o ich preferencje w połowie kwietnia. Z zebranych danych wynika, że chęć udziału w ewentualnych wyborach parlamentarnych deklaruje ponad trzy czwarte uprawnionych, czyli dokładnie 75,6 proc. obywateli.

Koalicja Obywatelska na czele, ogromny spadek PiS

Najnowsze dane z pracowni badawczej przynoszą doskonałe wiadomości dla Koalicji Obywatelskiej. Formacja ta zdołała przekonać do siebie 32 proc. ankietowanych, co stanowi najwyższy rezultat od kwietnia 2025 roku i wzrost o 2,8 punktu procentowego względem marca. Na przeciwnym biegunie znajduje się Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego może liczyć zaledwie na 18,2 proc. głosów. Oznacza to stratę na poziomie 2,9 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynik słabszy niż w lutym.

Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość, która zanotowała wzrost o 1,9 punktu procentowego, inkasując równe 13 proc. poparcia. Słabiej radzi sobie natomiast Konfederacja Korony Polskiej pod przewodnictwem Grzegorza Brauna – tutaj odnotowano spadek o 2,3 punktu procentowego, co przekłada się na wynik rzędu 8,7 proc. Swoją pozycję na scenie politycznej wzmocniła Nowa Lewica. Ugrupowanie zyskało 2,3 punktu procentowego i z wynikiem 5,8 proc. znalazłoby się w ławach poselskich.

Kto pod progiem wyborczym? Wyniki mniejszych partii

Sytuacja wygląda znacznie gorzej dla mniejszych ugrupowań. Partia Razem, po utracie 1,1 punktu procentowego względem ubiegłego miesiąca, zdobywa 4,9 proc. głosów, lądując tuż pod progiem wyborczym. Szans na obecność w Sejmie praktycznie nie mają Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem na poziomie 3 proc. oraz Polska 2050, która gromadzi zaledwie 0,7 proc. wskazań. Opcję „inna partia” wskazało jedynie 0,2 proc. badanych.

Spora część społeczeństwa wciąż waha się przed podjęciem ostatecznej decyzji. Aż 10,8 proc. respondentów nie ma pewności, komu oddałoby swój głos, a 2,7 proc. ankietowanych kategorycznie odmówiło wskazania jakichkolwiek preferencji.

Badanie CBOS zrealizowano między 13 a 15 kwietnia 2026 roku. Wykorzystano metody CATI (80 proc.) oraz CAWI (20 proc.), a w sondażu wzięło udział 1000 osób.