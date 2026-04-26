Tragiczna śmierć polityka. Łukasz Litewka zginął podczas treningu

Trudno pogodzić się z tak niespodziewanym odejściem niezwykle aktywnego i chętnego do niesienia pomocy człowieka. W przestrzeni internetowej polityk słynął przede wszystkim z nagłaśniania trudnych spraw wszystkich wykluczonych i pozbawionych głosu. Skupiał się na obronie sprawiedliwości społecznej oraz walczył o lepszy los dla zwierząt. Jego wielką pasją była aktywność fizyczna i niestety to w trakcie treningu rowerowego doszło do dramatu. Jadący jednośladem parlamentarzysta zderzył się czołowo z samochodem marki Mitsubishi, ponosząc śmierć bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy od wstrząśniętych ludzi. Z tego powodu włodarz rodzinnego miasta zmarłego polityka postanowił zabrać głos i opublikował specjalny komunikat w serwisie Facebook.

„Szanowni Państwo, wiele osób pytało czy istnieje możliwość uruchomienia Wirtualnej Księgi Kondolencyjnej ku pamięci Łukasza Litewki – napisał Arkadiusz Chęciński.”

Wirtualna Księga Kondolencyjna dostępna dla wszystkich

W swoim wpisie Arkadiusz Chęciński udostępnił bezpośredni adres do internetowej tablicy pamiątkowej. Każdy zainteresowany może zostawić pod wskazanym linkiem swój osobisty wpis i w ten sposób złożyć hołd zmarłemu. Użytkownicy sieci bardzo szybko docenili ten pomysł i zaczęli masowo dziękować prezydentowi za stworzenie cyfrowego miejsca zadumy w obliczu tak wielkiej straty.

„Dziękujemy Panie Prezydencie za taką możliwość, wspaniała inicjatywa dla osób z innych regionów Polski – czytamy pod postem.”

Szczegóły uroczystości pogrzebowych Łukasza Litewki

Zgodnie z pierwszymi doniesieniami przekazanymi przez dziennik „Super Express”, ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki zaplanowano na środę, 29 kwietnia w Sosnowcu. Nabożeństwo żałobne wystartuje o godzinie 13.30 w murach kościoła pw. św. Joachima. W trakcie tej części uroczystości przewidziano okolicznościowe przemówienia, a sama msza będzie na żywo transmitowana w internecie dla rzesz obywateli. Następnie odbędzie się pochówek na cmentarzu, który zachowa wyłącznie rodzinny, w pełni prywatny charakter. Oznacza to całkowity brak dostępu dla przedstawicieli prasy, co ma zagwarantować bliskim odpowiednią ciszę i intymność na cmentarzu.