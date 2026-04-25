Spis treści
Państwowy pogrzeb Łukasza Litewki. Ustalono termin i lokalizację
Wiadomo już, jak będzie wyglądać ceremonia pożegnalna zmarłego parlamentarzysty. Początkowo organizację uroczystości o charakterze państwowym sugerował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a obecnie te plany zostały ostatecznie potwierdzone. Z nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynika, że Łukasz Litewka zostanie pożegnany z najwyższymi honorami w najbliższą środę, 29 kwietnia, punktualnie o godzinie 13.30.
Główna część uroczystości, czyli msza święta, będzie celebrowana w sosnowieckiej parafii pod wezwaniem świętego Joachima. W trakcie nabożeństwa przewidziano oficjalne wystąpienia, a z myślą o osobach, które nie będą mogły osobiście pojawić się na miejscu, przeprowadzona zostanie bezpośrednia relacja wideo z wnętrza świątyni.
Śmiertelny wypadek polityka Nowej Lewicy
W związku z nadchodzącymi uroczystościami, bliscy zmarłego parlamentarzysty wystosowali szczególną prośbę. Dotyczy ona drugiego etapu żałobnego wydarzenia. Zgodnie z ich wolą, po opuszczeniu kościoła, ceremonia na cmentarzu odbędzie się w całkowitej prywatności.
Społeczeństwo nadal nie może otrząsnąć się po druzgocących doniesieniach o nagłej śmierci Łukasza Litewki. Koszmarny wypadek miał miejsce w czwartkowe popołudnie, 23 kwietnia, na terenie Dąbrowy Górniczej. Reprezentant Nowej Lewicy, który słynął z ogromnego zamiłowania do aktywności fizycznej, poruszał się rowerem wzdłuż ulicy Kazimierzowskiej, stanowiącej niezwykle oblegany szlak komunikacyjny w kierunku Sosnowca. W okolicach godziny 13 parlamentarzysta został potrącony przez nadjeżdżający samochód osobowy. Pomimo błyskawicznie wdrożonej akcji ratunkowej i reanimacji, życia posła nie udało się ocalić.