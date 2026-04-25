Nieoficjalnie: Pogrzeb Łukasza Litewki z państwowymi honorami. Znamy szczegóły ostatniego pożegnania

Kamil Szewczyk
Mateusz Kobyłka
2026-04-25 16:02

Ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłego posła Nowej Lewicy odbędzie się z zachowaniem państwowego ceremoniału – dowiedział się nieoficjalne "Super Express". Uroczystości pogrzebowe zaplanowano w Sosnowcu, jednak bliscy zmarłego zastrzegli, że jeden z etapów ceremonii będzie całkowicie wyłączony z udziału osób postronnych.

Łukasz Litewka
Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku w Dąbrowie Górniczej
Państwowy pogrzeb Łukasza Litewki. Ustalono termin i lokalizację

  • Tragiczny wypadek z udziałem posła miał miejsce 23 kwietnia 2026 roku na terenie Dąbrowy Górniczej, gdzie polityk został uderzony przez auto w jazdy rowerem.
  • Z inicjatywą państwowego pożegnania wystąpił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, zaznaczając przy tym, że ostateczny głos będzie należał do bliskich zmarłego.
  • Według nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu", państwowa ceremonia pożegnalna parlamentarzysty zaplanowana jest na 29 kwietnia na godzinę 13.30 w Sosnowcu.

Wiadomo już, jak będzie wyglądać ceremonia pożegnalna zmarłego parlamentarzysty. Początkowo organizację uroczystości o charakterze państwowym sugerował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a obecnie te plany zostały ostatecznie potwierdzone. Z nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynika, że Łukasz Litewka zostanie pożegnany z najwyższymi honorami w najbliższą środę, 29 kwietnia, punktualnie o godzinie 13.30.

Główna część uroczystości, czyli msza święta, będzie celebrowana w sosnowieckiej parafii pod wezwaniem świętego Joachima. W trakcie nabożeństwa przewidziano oficjalne wystąpienia, a z myślą o osobach, które nie będą mogły osobiście pojawić się na miejscu, przeprowadzona zostanie bezpośrednia relacja wideo z wnętrza świątyni.

Śmiertelny wypadek polityka Nowej Lewicy

W związku z nadchodzącymi uroczystościami, bliscy zmarłego parlamentarzysty wystosowali szczególną prośbę. Dotyczy ona drugiego etapu żałobnego wydarzenia. Zgodnie z ich wolą, po opuszczeniu kościoła, ceremonia na cmentarzu odbędzie się w całkowitej prywatności.

Społeczeństwo nadal nie może otrząsnąć się po druzgocących doniesieniach o nagłej śmierci Łukasza Litewki. Koszmarny wypadek miał miejsce w czwartkowe popołudnie, 23 kwietnia, na terenie Dąbrowy Górniczej. Reprezentant Nowej Lewicy, który słynął z ogromnego zamiłowania do aktywności fizycznej, poruszał się rowerem wzdłuż ulicy Kazimierzowskiej, stanowiącej niezwykle oblegany szlak komunikacyjny w kierunku Sosnowca. W okolicach godziny 13 parlamentarzysta został potrącony przez nadjeżdżający samochód osobowy. Pomimo błyskawicznie wdrożonej akcji ratunkowej i reanimacji, życia posła nie udało się ocalić.

Morze zniczy w miejscu wypadku posła Łukasza Litewki
Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat
