Państwowy pogrzeb Łukasza Litewki. Ustalono termin i lokalizację

Tragiczny wypadek z udziałem posła miał miejsce 23 kwietnia 2026 roku na terenie Dąbrowy Górniczej, gdzie polityk został uderzony przez auto w jazdy rowerem.

Z inicjatywą państwowego pożegnania wystąpił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, zaznaczając przy tym, że ostateczny głos będzie należał do bliskich zmarłego.

Według nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu", państwowa ceremonia pożegnalna parlamentarzysty zaplanowana jest na 29 kwietnia na godzinę 13.30 w Sosnowcu.

Wiadomo już, jak będzie wyglądać ceremonia pożegnalna zmarłego parlamentarzysty. Początkowo organizację uroczystości o charakterze państwowym sugerował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a obecnie te plany zostały ostatecznie potwierdzone. Z nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynika, że Łukasz Litewka zostanie pożegnany z najwyższymi honorami w najbliższą środę, 29 kwietnia, punktualnie o godzinie 13.30.

Główna część uroczystości, czyli msza święta, będzie celebrowana w sosnowieckiej parafii pod wezwaniem świętego Joachima. W trakcie nabożeństwa przewidziano oficjalne wystąpienia, a z myślą o osobach, które nie będą mogły osobiście pojawić się na miejscu, przeprowadzona zostanie bezpośrednia relacja wideo z wnętrza świątyni.

Śmiertelny wypadek polityka Nowej Lewicy

W związku z nadchodzącymi uroczystościami, bliscy zmarłego parlamentarzysty wystosowali szczególną prośbę. Dotyczy ona drugiego etapu żałobnego wydarzenia. Zgodnie z ich wolą, po opuszczeniu kościoła, ceremonia na cmentarzu odbędzie się w całkowitej prywatności.

Społeczeństwo nadal nie może otrząsnąć się po druzgocących doniesieniach o nagłej śmierci Łukasza Litewki. Koszmarny wypadek miał miejsce w czwartkowe popołudnie, 23 kwietnia, na terenie Dąbrowy Górniczej. Reprezentant Nowej Lewicy, który słynął z ogromnego zamiłowania do aktywności fizycznej, poruszał się rowerem wzdłuż ulicy Kazimierzowskiej, stanowiącej niezwykle oblegany szlak komunikacyjny w kierunku Sosnowca. W okolicach godziny 13 parlamentarzysta został potrącony przez nadjeżdżający samochód osobowy. Pomimo błyskawicznie wdrożonej akcji ratunkowej i reanimacji, życia posła nie udało się ocalić.

