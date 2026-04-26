Ekstraklasa piłkarska: Radomiak Radom wygrywa z Wisłą Płock. Co doprowadziło do porażki nafciarzy?

Triumf Radomiaka w meczu z Wisłą Płock

Trener Radomiaka Bruno Baltazar podkreślił, że zespół był przygotowany na trudne spotkanie przeciwko zdyscyplinowanej drużynie Wisły Płock. Wiedział, że goście są bardzo dobrze zorganizowani w formacji defensywnej, co czyniło ich niezwykle trudnymi do pokonania. Baltazar zwrócił uwagę, że najgroźniejszym elementem gry Wisły było szybkie przejście z obrony do ataku. Podkreślił, że jego podopieczni musieli sprostać temu wyzwaniu, aby myśleć o zwycięstwie.

Kluczowy moment meczu nastąpił w 73. minucie, kiedy to Maurides, zaledwie kilkadziesiąt sekund po wejściu na murawę, zdobył bramkę głową. Ten gol sprowokował reakcję Wisły Płock, która próbowała odrobić straty, ale Radomiak Radom zdołał utrzymać prowadzenie do końcowego gwizdka. Baltazar wyraził przekonanie, że wynik 1:0 był w pełni zasłużony, biorąc pod uwagę przebieg całego spotkania. Triumf w 30. kolejce Ekstraklasy był dla Radomiaka niezwykle ważny.

"Wiedzieliśmy, że będzie to trudny mecz przeciwko tak zdyscyplinowanej drużynie, jaką jest Wisła, bardzo dobrze zorganizowana w formacji defensywnej. To czyni ją bardzo trudną do pokonania" – ocenił Bruno Baltazar.

Co Mariusz Misiura powiedział po porażce Wisły?

Po meczu trener Wisły Płock Mariusz Misiura nie krył swojego rozczarowania, mówiąc o dziwnych uczuciach towarzyszących jego zespołowi. Podkreślił, że zarówno on, jak i cała drużyna, są niesamowicie niezadowoleni i nieszczęśliwi z wyniku. Porażka Radomiaka była dla nich trudna do zaakceptowania, zwłaszcza w kontekście możliwości, jakie widzieli w tym spotkaniu. Misiura przyznał, że piłkarze czują żal i smutek.

Szkoleniowiec Wisły Płock dodał, że jego zdaniem mecz był bardzo zamknięty i nie obfitował w wiele dogodnych sytuacji. Wspomniał o pierwszej realnej szansie na zdobycie bramki, która pojawiła się po akcji Wiktora Nowaka i Giannisa Narciosa. Misiura uważał, że Wisła mogła zagrać to spotkanie znacznie lepiej, co pogłębiało gorycz po przegranym starciu. Emocje po 30. kolejce Ekstraklasy były bardzo silne wśród płockich zawodników.

"Towarzyszą nam dziwne uczucia. Jesteśmy niesamowicie niezadowoleni i nieszczęśliwi. Cała drużyna czuje trochę taki żal i smutek, bo mogliśmy zagrać ten mecz lepiej. Ciężko jest zaakceptować tę porażkę. Uważam, że mecz był bardzo zamknięty, z pierwszą dogodną sytuacją po akcji Wiktora Nowaka i Giannisa Narciosa" – stwierdził Mariusz Misiura.

