Wojciech Mann żegna Andrzeja Olechowskiego. Tak zareagował na śmierć polityka
Tragiczne wieści o odejściu Andrzeja Olechowskiego obiegły media w sobotę, 25 kwietnia. Na stratę błyskawicznie zareagował wieloletni druh zmarłego, decydując się na bardzo osobiste wyznanie. Popularny radiowiec Wojciech Mann opublikował w sieci lakoniczny, lecz poruszający komunikat.
„Andrzej Olechowski. Najdłuższa przyjaźń mojego życia”
Te poruszające słowa stanowią doskonałą puentę dla niesamowitej więzi trwającej ponad sześćdziesiąt lat. Panowie poznali się jeszcze jako młodzi chłopcy, zasiadając w szkolnej ławce w siódmej klasie szkoły podstawowej.
Ta wyjątkowa zażyłość wystartowała w bardzo zaskakujących okolicznościach. Z perspektywy czasu obaj mężczyźni przyznawali, że ich relacja mogła w ogóle nie dojść do skutku. Wszystko za sprawą interwencji jednego z pedagogów, który kategorycznie ostrzegał dorastającego Andrzeja Olechowskiego przed nowym rówieśnikiem z tej samej grupy.
Zaskakująca akcja nauczyciela przyniosła rezultat drastycznie odmienny od zamierzonego. Zamiast odstraszyć, zasiała w przyszłym działaczu państwowym ogromne zaintrygowanie. To właśnie owo nietuzinkowe upomnienie otworzyło drzwi do wieloletniej komitywy. Jak argumentował po latach sam polityk, najbardziej odruchową reakcją na wytykanie kogoś palcem w nowym środowisku szkolnym jest natychmiastowa chęć samodzielnego sprawdzenia nauczycielskich osądów.
Błyskawicznie wyszło na jaw, że obu uczniów spaja fundament o wiele trwalszy niż tylko chłopięca przekora. Głównym czynnikiem, który ostatecznie przypieczętował nierozerwalną więź Manna i Olechowskiego, okazała się gigantyczna fascynacja dźwiękami, a dokładniej klasycznym rock and rollem. Dzięki wspólnym zainteresowaniom młodzi ludzie przebywali w swoim towarzystwie w niemal każdej wolnej chwili.
Regularne odsłuchiwanie winyli oraz udział w wydarzeniach muzycznych ewoluowały w potężną zażyłość, opierającą się upływającym dekadom, transformacjom politycznym oraz całkowicie odmiennym drogom zawodowym. Wszystko zainicjował szkolny zakaz, by ostatecznie finał okazał się historią o najtrwalszym sojuszu dwóch ludzi.
Źródło: Plejada.pl