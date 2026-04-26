Ekstraklasa. Wisła Płock uległa Radomiakowi. Co zadecydowało o końcowym rezultacie?

Radomiak Radom zaskoczył Wisłę Płock

Mecz Wisła Płock – Radomiak Radom w Ekstraklasie zakończył się wynikiem 0:1 dla gości. Spotkanie, rozegrane na Stadionie im. Kazimierza Górskiego, było zacięte, a pierwsza połowa nie przyniosła bramek. Obie drużyny skoncentrowane były na defensywie, co skutkowało brakiem klarownych sytuacji podbramkowych. Kibice musieli czekać na rozstrzygnięcie.

Decydujące trafienie padło w 73. minucie, co zaważyło na końcowym wyniku. Bramkę dla Radomiaka Radom zdobył Maurides, który pojawił się na boisku jako zmiennik. To trafienie ustaliło wynik meczu na 0:1. Na stadionie w Płocku zasiadło 10 504 widzów, którzy obserwowali to emocjonujące starcie.

Kto otrzymał żółte kartki w Ekstraklasie?

W trakcie spotkania sędzia Daniel Stefański z Bydgoszczy musiał interweniować, pokazując kilka żółtych kartek. W zespole Wisły Płock upomniani zostali obrońcy Żan Rogelj i Nemanja Mijusković, a także Iban Salvador. Te indywidualne ostrzeżenia były konsekwencją intensywnej gry i konieczności przerywania akcji ofensywnych przeciwnika.

Po stronie Radomiaka Radom również doszło do ukarania zawodników żółtymi kartkami. Otrzymali je Christos Donis oraz bramkarz Filip Majchrowicz, co świadczyło o zaciętości rywalizacji. Dokładne składy obu drużyn, ogłoszone przed meczem, pozwoliły kibicom przewidzieć strategię trenerów, lecz nie zmieniły końcowego rezultatu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.