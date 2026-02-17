USA zwiększają presję na Iran. Rośnie napięcie przed rozmowami

Stany Zjednoczone zdecydowały się na znaczące zwiększenie swojej obecności wojskowej w rejonie Bliskiego Wschodu, co jest związane z nadchodzącymi rozmowami z Iranem. Amerykańskie siły powietrzne przenoszą swoje zasoby, w tym myśliwce i tankowce, bliżej regionu. Informacje te pochodzą ze źródeł, na które powołuje się stacja CNN. Działania te mają na celu wywarcie presji na Teheran i przygotowanie się do ewentualnych działań militarnych, jeśli rozmowy zakończą się niepowodzeniem.

Jakie siły USA przenoszą na Bliski Wschód?

Amerykańskie wojsko nie tylko przesuwa swoje samoloty, ale również wzmacnia systemy obrony powietrznej w regionie. Kilka jednostek, które miały być poddane rotacji, otrzymało rozkaz pozostania na miejscu na dłużej. W ostatnich tygodniach transportowano sprzęt wojskowy z USA do krajów takich jak Jordania, Bahrajn i Arabia Saudyjska. W piątek wiele myśliwców otrzymało pozwolenie na wlot w przestrzeń powietrzną Jordanii, co dodatkowo podkreśla zaangażowanie USA w regionie.

Czy USA są gotowe do ataku na Iran?

W regionie znajduje się już grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln, a kolejna grupa, związana z lotniskowcem USS Gerald Ford, jest w drodze na Bliski Wschód. Nagromadzenie takich sił daje Stanom Zjednoczonym wiele opcji działania, jeśli prezydent Donald Trump wyda rozkaz ataku na Iran. Potencjalnymi celami mogą być nie tylko instalacje nuklearne, ale także siedziby Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Według rozmówców CNN Izrael i USA omawiają przeprowadzenie wspólnych operacji, co wskazuje na możliwą koordynację działań między sojusznikami.

Jakie są reakcje Iranu na działania USA?

Iran nie pozostaje bierny wobec działań USA. Marynarka wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej rozpoczęła manewry w cieśninie Ormuz, która ma strategiczne znaczenie dla światowego handlu ropą i gazem. Teheran zapowiada, że w razie agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie. Taka eskalacja może prowadzić do dalszego wzrostu napięć między obiema stronami.

Co dalej z rozmowami w Genewie?

Rozmowy między Waszyngtonem a Teheranem dotyczące umowy nuklearnej zostały wznowione na początku miesiąca. Odbywają się one za pośrednictwem Omanu, a po pierwszej rundzie negocjacji, która miała miejsce w Maskacie, obie strony wyraziły gotowość do ich kontynuacji. Kolejna runda rozmów ma odbyć się we wtorek w Genewie, a ich wynik może zadecydować o dalszych krokach obu krajów. Prezydent USA w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, co dodatkowo komplikuje sytuację.

