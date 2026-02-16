Poseł Polski 2050 prawomocnie skazany. Słono zapłaci za słowa o radnej

Spis treści Kim jest skazany polityk?

Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 poniósł konsekwencje prawne swoich wypowiedzi. Krośnieński wymiar sprawiedliwości uznał go za winnego zarzucanych mu czynów dotyczących zniesławienia oraz znieważenia, choć jednocześnie uniewinnił go od zarzutu pomówienia syna poszkodowanej. Zgodnie z prawomocnym orzeczeniem, Bartosz Romowicz musi zapłacić 2,5 tys. zł grzywny. Sąd zobowiązał go również do wpłacenia nawiązki w kwocie 2 tys. zł na rzecz radnej Anny B. oraz dodatkowych 300 zł dla miejscowego stowarzyszenia tenisa stołowego, a także pokrycia kosztów procesu.

Jak donosi Business Insider, sprawa ma swoje źródło w wydarzeniach z 2022 roku, kiedy to skazany pełnił funkcję burmistrza Ustrzyk Dolnych. Konflikt z radną miejską przybrał wówczas formę ostrej wymiany zdań. Sąd pochylił się nad wypowiedziami, w których polityk określił kobietę mianem „osoby perfidnej i chorej na punkcie oskarżonego”. Romowicz zarzucał jej również publicznie, że go "stalkuje i ma obsesję na jego punkcie" oraz stwierdził, że "od dwóch lat zieje do niego jadem".

Bartosz Romowicz jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie ukończył prawo oraz ekonomię, a następnie uzyskał doktorat z nauk prawnych. W swoim dorobku zawodowym ma również pracę dydaktyczną – przez kilka lat wykładał w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wiedzę z zakresu finansów publicznych pogłębiał na studiach podyplomowych na krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym, broniąc pracę dyplomową poświęconą roli skarbnika w samorządzie.

Parlamentarzysta posiada dyplom MBA oraz uprawnienia Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zanim trafił na Wiejską, przez blisko dekadę był związany z samorządem, pełniąc urząd burmistrza Ustrzyk Dolnych od końcówki 2014 roku aż do jesieni 2023 roku. Mandat poselski zdobył w wyborach przeprowadzonych 15 października ubiegłego roku.