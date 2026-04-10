Uroczystości w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Politycy PiS oddali hołd ofiarom

Prezydent Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński na obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej

W piątkowy poranek, dokładnie w 16. rocznicę tragedii smoleńskiej, głowa państwa Karol Nawrocki oraz czołowi działacze Prawa i Sprawiedliwości zjawili się na Krakowskim Przedmieściu. Wraz z prezesem ugrupowania Jarosławem Kaczyńskim uczestniczyli w uroczystym Apelu Pamięci zorganizowanym przed Pałacem Prezydenckim. Zanim jednak politycy zgromadzili się przed historycznym budynkiem, wzięli udział we mszy świętej odprawionej w pobliskim kościele seminaryjnym, modląc się w intencji wszystkich ofiar lotu z 2010 roku.

Hołd o 8:41. Przejmujący symbol przed Pałacem Prezydenckim

Miejsce przed siedzibą głowy państwa, w którym szesnaście lat wcześniej masowo gromadzili się wstrząśnięci warszawiacy, zyskało wyjątkową oprawę. Ułożono tam pęknięty krzyż składający się z biało-czerwonych zniczy, a tuż za nim wyeksponowano portret Marii i Lecha Kaczyńskich. Oficjalny apel wystartował punktualnie o godzinie 8.41, co stanowi bezpośrednie nawiązanie do momentu rozbicia się prezydenckiej maszyny zmierzającej na obchody zbrodni katyńskiej. Zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy, wysłuchali listy nazwisk wszystkich zmarłych pasażerów oraz odmówili wspólną modlitwę za ich dusze.

W tych porannych uroczystościach przed pałacem wziął udział nie tylko prezydent Karol Nawrocki i prezes PiS Jarosław Kaczyński, ale także inni wysocy urzędnicy państwowi. Wśród zgromadzonych znaleźli się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz oraz wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski. Towarzyszyła im również liczna reprezentacja parlamentarzystów wywodzących się z Prawa i Sprawiedliwości.

Uroczystości na Placu Piłsudskiego. Złożono wieńce pod pomnikami

Piątkowe obchody zainicjowano punktualnie o 8:00 rano uroczystym nabożeństwem w stołecznym kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu. Po zakończeniu porannego apelu pamięci, delegacje przemaszerowały na plac marszałka Józefa Piłsudskiego. To właśnie w tym reprezentacyjnym miejscu stolicy oficjele złożyli pamiątkowe wieńce pod pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. oraz przed monumentem upamiętniającym zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Modlitwa przy grobach zmarłych

Po porannej mszy oraz apelu pamięci i złożeniu kwiatów przed pomnikami na Placu Piłsudskiego politycy Prawa i Sprawiedliwości udali się na Powązki Wojskowe. Tam w zadumie składali wieńce i ustawili znicze na grobach zmarłych w katastrofie smoleńskiej ofiar.

PREZYDENT KWAŚNIEWSKI I PROF. DUDEK O HISTORII, NAWROCKIM I TUSKU ORAZ KATASTROFIE W SMOLEŃSKU!