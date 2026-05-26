Prof. Roman Kuźniar domaga się reparacji od USA za wojnę na Bliskim Wschodzie

Cykl „Najsztub pyta” to cotygodniowe audycje, podczas których dziennikarz podejmuje polityków, ludzi kształtujących przyszłe losy kraju, a ponadto cenionych ekspertów. Taka sytuacja zaszła też teraz.

Tym razem do studia zaproszono profesora Romana Kuźniara, doświadczonego politologa i dyplomatę, pełniącego kiedyś funkcję szefa PISM i doradzającego w przeszłości Bronisławowi Komorowskiemu.

Amerykanie nie wygrali wojny z Iranem. Ostra ocena prof. Kuźniara

Znany politolog zaznaczył, że pomimo tymczasowego przerwania ognia cała sytuacja generuje niezwykle duże ryzyko. Ekspert uważa zbrojny konflikt za wciąż aktywny, bo państwo amerykańskie bez przerwy realizuje operacje militarne uderzające w Iran.

„Jeśli bombardują cele w Iranie, to znaczy, że wojna trwa” – zaznaczył wyraźnie w studiu prof. Kuźniar podczas audycji Piotra Najsztuba.

Ekspert widzi to starcie jako konflikt ograniczony, ponieważ oba państwa nie wykorzystują całości swoich zasobów wojskowych. Były dyplomata twierdzi jednak, że Ameryce nie udało się osiągnąć wyznaczonych założeń.

„Amerykanie tej wojny nie wygrali. To kompromitujące, biorąc pod uwagę przewagę militarną nad Iranem” – podsumował prof. Kuźniar u Najsztuba.

Donald Trump straszył Iran. Prof. Kuźniar o amerykańskiej dyplomacji

Ekspert surowo skrytykował styl uprawiania polityki przez Donalda Trumpa. „To było potwornie niecywilizowane. Jak z innej epoki” – opisywał prof. Kuźniar u Najsztuba, komentując podejście potęgi zza oceanu do kwestii irańskiej.

Z opinii profesora wynika, że Amerykanie oczekują poddania się wroga, odrzucając faktyczne rokowania. Z kolei państwo irańskie mimo ponoszenia potężnych strat nie zamierza ustąpić.

Polska zażąda reparacji od USA? Prof. Kuźniar nie ma wątpliwości

Ogromne emocje wzbudziła z kolei dyskusja o zadośćuczynieniach. Badacz zaznacza, iż konsekwencje walk obciążają też Europę. Widać to poprzez dynamicznie rosnącą inflację, drogie surowce napędowe oraz gigantyczne obciążenie budżetów w domach.

„Nigdy nie odzyskamy tych reparacji, które powinniśmy normalnie odzyskać po takiej nielegalnej wojnie” – rzucił w wywiadzie gość, dodając zaraz, że również polskie państwo miałoby uzasadnione podstawy do żądania od rządu USA wypłaty środków.

„Państwa Zachodu powinny wystąpić o reparacje. Chociażby za wyższe ceny paliw i straty gospodarcze” – dowodził z przekonaniem na antenie Roman Kuźniar.

Odpowiedzialność USA za konflikty. Roman Kuźniar wspomina o Hadze

Badacz sugeruje absolutną konieczność przeniesienia tej sprawy przed haski sąd. Politolog alarmuje, że darowanie win zachodniemu mocarstwu zapewne zachęci je do wywoływania kolejnych sporów militarnych.

„Jak długo Amerykanie nie ponoszą odpowiedzialności za swoje działania, tak długo będą gotowi do kolejnych takich wyczynów” – tłumaczył u Najsztuba prof. Kuźniar.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż zagraża rynkom paliwowym

Gość programu uspokaja, że obecnie brakuje dowodów zwiastujących globalny kryzys. Arabskie potęgi domagają się ugaszenia sporu, a kluczowi liderzy na świecie odrzucają pomysły poszerzania obszaru tej wyniszczającej wojny.

Mimo to atmosfera jest krytyczna, a pokłosie sporu uderza w obywateli. Najmocniej razi to kierowców stojących na stacjach benzynowych.