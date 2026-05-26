Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania, ale prezydent traci poparcie

Obecny prezydent zachował fotel lidera w zestawieniu zaufania pracowni CBOS, jednak ewidentnie nie ma tu powodów do wielkiej radości. Obecnie sympatię wobec niego deklaruje 48 proc. badanych, co daje wynik słabszy o dokładnie 1 punkt procentowy w relacji do ubiegłego miesiąca.

Poziom nieufności względem głowy państwa zatrzymał się z kolei na wartości 38 proc. Analitycy CBOS zaznaczają przy okazji, że już drugi kolejny miesiąc z rzędu osobisty rezultat Karola Nawrockiego omija barierę połowy wskazań wszystkich przepytanych osób.

Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski również z gorszymi wynikami

Srebrny medal w tym zestawieniu zgarnął lider PSL oraz obecny szef resortu obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz zdobył ostatecznie przychylność 45 proc. obywateli, jednak jego rezultat również stopniał o równe 3 punkty procentowe.

Trzecią pozycję na podium zajął aktualny minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski cieszy się obecnie zaufaniem 44 proc. ankietowanych, lecz w jego sytuacji widać znacznie poważniejszy regres, wynoszący aż 4 punkty procentowe.

Rafał Trzaskowski, Donald Tusk i Krzysztof Bosak ze słabnącym poparciem

Czwartą lokatę wywalczył bezpośrednio obecny włodarz stolicy. Rafał Trzaskowski skutecznie przekonał do siebie 40 proc. respondentów, jednak jego osobisty wynik pogorszył się o 5 punktów procentowych w stosunku do wcześniejszego sondażu.

Piątą pozycję podzielili sprawiedliwie między sobą Donald Tusk oraz Krzysztof Bosak, zdobywając po 38 proc. wskazań. Obecny szef rządu również padł ofiarą sondażowych spadków, podczas gdy społeczna niechęć do niego skoczyła momentalnie do poziomu 46 proc.

Przedstawiciel Konfederacji zachował wprawdzie swoje dotychczasowe notowania, chociaż systematycznie rośnie grupa ankietowanych podchodzących do niego z dużą dozą nieufności.

Adrian Zandberg oraz Sławomir Mentzen remisują w najnowszym zestawieniu

Na szóstej pozycji uplasowali się ex aequo Adrian Zandberg oraz Sławomir Mentzen. Obaj reprezentanci skrajnie odmiennych nurtów politycznych zdobyli sympatię równych 33 proc. wszystkich przepytanych badanych.

Główny przedstawiciel Lewicy Razem skutecznie zwiększył swój stan posiadania o 2 punkty procentowe, z kolei ważny współlider Konfederacji musiał przełknąć gorycz drobnego pogorszenia dotychczasowych notowań.

Jarosław Kaczyński otwiera zestawienie nieufności wobec polityków

Jarosław Kaczyński absolutnie nie może mówić o jakimkolwiek politycznym zadowoleniu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości stanął na najwyższym stopniu podium w kwestii społecznej nieufności, ponieważ negatywnie ocenia go dokładnie 59 proc. ankietowanych.

Drugą lokatę w tym negatywnym zestawieniu zajął z kolei Grzegorz Braun, zbierając aż 56 proc. głosów nieufności. Nieco niżej znaleźli się Mateusz Morawiecki oraz Przemysław Czarnek, którzy regularnie generują niechęć u ponad połowy wszystkich uczestników całego badania.

Polacy dystansują się od polityki i tracą wiarę w swoich liderów

Opublikowane badanie ujawnia niezwykle czytelny trend, wedle którego najważniejsi działacze masowo tracą szacunek obywateli. Pozytywne odstępstwa zdarzają się tu nadzwyczaj rzadko, a polscy wyborcy systematycznie nabierają ogromnego dystansu do naszej klasy politycznej.

Sondaż renomowanej pracowni CBOS został przeprowadzony w dniach od 7 do 17 maja na reprezentatywnej próbie liczącej 1041 dorosłych mieszkańców kraju.