Ulubiony dodatek Marty Nawrockiej. Za jedną z apaszek kryje się wzruszająca historia

Apaszki w wizerunku Marty Nawrockiej

Wizerunek w sferze polityki nigdy nie jest kwestią przypadku, a eksperci wnikliwie analizują każdy element ubioru. Marta Nawrocka w ciągu roku od wyborów przeszła dużą metamorfozę i odnalazła własną estetykę. Żona prezydenta stawia na połączenie formalnej odzieży z subtelnymi detalami. Tym, co najbardziej przykuwa uwagę w jej strojach, są kolorowe chusty, które na dobre wpisały się w jej oficjalny wizerunek.

Stylizacje pierwszej damy pokazują, że zachowawcza elegancja nie musi oznaczać nudy. Nawrocka często wybiera klasyczne garnitury, stonowane sukienki czy proste garsonki, które przełamuje wyrazistym akcentem. Jej ulubionym trikiem jest wiązanie apaszki wokół szyi lub przypinanie jej do torebki, co nadaje kreacji charakteru. Prezydentowa chętnie zakłada także bluzki z ozdobnymi wiązaniami oraz przypominające męskie krawaty detale.

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Ulubione wzory Marty Nawrockiej i prezent od Łukasza Litewki

W szafie prezydentowej dominują apaszki o abstrakcyjnych i geometrycznych wzorach, które doskonale kontrastują z bazowymi ubraniami w kolorze beżu, szarości i granatu. Jeden z tych dodatków ma dla niej szczególnie osobiste znaczenie. Jakiś czas temu żona prezydenta dostała jedwabną chustę od Łukasza Litewki. O tym wyjątkowym podarunku media dowiedziały się dopiero po śmierci i pogrzebie młodego polityka.

O szczegółach tego upominku opowiedziała fotografka współpracująca z pierwszą damą. W swoim wpisie zdradziła, że Nawrocka miała przypiętą apaszkę do torebki podczas ceremonii pogrzebowej. Alicja Stefaniuk przywołała spotkanie w Pałacu Prezydenckim z 3 lutego, podczas którego poznała posła. Wspominała, że polityk był bardzo bezpośredni i uśmiechnięty, a z jego postawy biło ogromne dobro.

«Tego dnia podarował Pierwszej Damie apaszkę polskiej firmy, jak się potem dowiedziałam, z symbolami polskich miast i zabytków. Od tamtej chwili często ją zakładała, jakby wysyłała cichy sygnał o wartościach, o uważności, o tym, co ważne. Zauważyłam ją także wczoraj, podczas pogrzebu. Jako gest pamięci i hołd dla posła Łukasza Litewki»

Poniżej przedstawiamy galerię, w której uwieczniono stylizacje Marty Nawrockiej z jej charakterystycznym dodatkiem.