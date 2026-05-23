Premier Tusk interweniuje w MSWiA. Ukraiński kierowca wjechał nad Morskie Oko

Zuchwały incydent, do którego doszło na początku weekendu w polskich górach, wywołał powszechne oburzenie i błyskawiczną reakcję najważniejszych osób w państwie. Pewien twórca internetowy z Ukrainy postanowił złamać obowiązujące zakazy, aby zrealizować profesjonalną sesję zdjęciową w samym sercu chronionej przyrody. Jego skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie oraz zaskakująco niska kara nałożona przez funkcjonariuszy policji stały się w oczach społeczeństwa jaskrawym przykładem ignorowania przepisów i bezkarności wobec niszczenia środowiska naturalnego.

Skandaliczne sceny rozegrały się w miniony piątek. Zagraniczny turysta, w towarzystwie swojej partnerki, przejechał sportowym modelem chevroleta corvetty całą, liczącą ponad osiem kilometrów trasę prowadzącą do słynnego tatrzańskiego jeziora. Asfaltowy szlak, po którym każdego dnia spacerują tłumy turystów i kursują góralskie zaprzęgi, jest całkowicie wyłączony z ruchu dla samochodów osobowych. Sprawca bez skrupułów ominął znaki zakazu, wykorzystując dodatkowo niefortunny zbieg okoliczności, polegający na tym, że zapora na Palenicy Białczańskiej była podniesiona ze względu na prowadzone w okolicy prace drogowe.

Podróż zakończyła się na placu manewrowym obok górskiego schroniska, gdzie turyści zorganizowali błyskawiczną sesję fotograficzną ze sportowym wozem i tatrzańskimi wzniesieniami w kadrze. Po wszystkim intruzi zjechali na dół dokładnie tą samą drogą. Kierowca na tyle mocno uwierzył w swoją bezkarność, że samodzielnie udostępnił w sieci nagrania dokumentujące całą wyprawę, co natychmiast wywołało wściekłość internautów i zmusiło organy ścigania do podjęcia interwencji.

Śmierć Łukasza Litewki pod lupą śledczych. Tyle ustalono po tygodniach

Finał policyjnej akcji okazał się dla wielu równie szokujący, co sam rajd. Mundurowi zatrzymali influencera, gdy ten opuszczał już teren rezerwatu, jednak cała sprawa zakończyła się wypisaniem kary finansowej w kuriozalnie niskiej kwocie 100 złotych oraz przypisaniem zaledwie ośmiu punktów karnych. Taka decyzja wywołała ogromne kontrowersje, ponieważ aktualne przepisy drogowe przewidują w podobnych przypadkach możliwość nałożenia grzywny sięgającej nawet pięciu tysięcy złotych.

Rzecznik prasowy policji w Zakopanem, Roman Wieczorek, próbował tłumaczyć mundurowych, twierdząc, że zostali oni celowo oszukani przez sprawcę wykroczenia. Obywatel Ukrainy miał przekonywać funkcjonariuszy, że przekroczył szlaban jedynie na moment i od razu zrezygnował z dalszej jazdy. Policjanci uwierzyli mu na słowo, ponieważ nie dysponowali w tamtym momencie żadnymi dowodami potwierdzającymi dojazd aż do samego jeziora. Dopiero analiza materiałów opublikowanych na profilach społecznościowych udowodniła, że mężczyzna kłamał w żywe oczy, co bezlitośnie obnażyło naiwność patrolu.

Wieść o symbolicznym potraktowaniu kierowcy, który z pełną premedytacją zignorował rygorystyczne przepisy chroniące przyrodę, błyskawicznie obiegła cały kraj. Sprawa nabrała na tyle dużego rozgłosu, że w sobotni poranek odniósł się do niej sam Donald Tusk. Prezes Rady Ministrów opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zapowiedział zdecydowane kroki wobec uczestników i funkcjonariuszy oceniających to zdarzenie.

„Rajd ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka budzi zrozumiałe oburzenie. Zwróciłem się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów tego zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji” – napisał premier na platformie X.

Rajd ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka budzi zrozumiałe oburzenie. Zwróciłem się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów tego zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji.— Donald Tusk (@donaldtusk) May 23, 2026

Komunikat szefa rządu dobitnie udowadnia, że państwo zamierza wyciągnąć wnioski z tej absurdalnej sytuacji. Tego rodzaju interwencja stanowi jasny sygnał, że próby kpienia z obowiązującego prawa i niszczenia narodowego dziedzictwa przyrodniczego spotkają się ze stanowczym oporem najwyższych władz.

Tatrzański Park Narodowy interweniuje. Będą surowe kary za wjazd nad Morskie Oko

Przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego również nie zamierzają odpuścić bezczelnemu turyście. Szymon Ziobrowski, pełniący funkcję dyrektora instytucji, ostro skrytykował całe zajście i zaznaczył, że pokonanie tej trasy samochodem stanowi rażące złamanie regulaminu rezerwatu. Obecnie strażnicy parku gromadzą własny materiał dowodowy, aby niezależnie od organów ścigania pociągnąć kierowcę do pełnej odpowiedzialności.

Surowsze sankcje: Zgodnie z kompetencjami, funkcjonariusze TPN mogą wystawić własny mandat karny opiewający na tysiąc złotych .

. Problem z zabezpieczeniami: Szymon Ziobrowski doprecyzował, że fizyczna zapora była otwarta ze względu na trwającą przebudowę nawierzchni realizowaną przez tatrzańskie starostwo. Przypomniał jednak, że obecność ciężkiego sprzętu nie zwalnia nikogo z obowiązku stosowania się do znaków drogowych.

Opisane wydarzenia z pewnością zmuszą zarządców terenu do gruntownej weryfikacji obowiązujących procedur kontrolnych na granicach stref chronionych. Należy spodziewać się, że w nadchodzących miesiącach patrole w okolicach kluczowych wejść na szlaki zostaną wzmocnione, a ewentualne prace budowlane nie będą już stanowić furtki dla nieodpowiedzialnych kierowców. Niewykluczone, że podobne kontrole obejmą również inne popularne ścieżki w obrębie całych polskich Tatr.

Dlaczego ruch aut w Tatrach jest zakazany? Droga do Morskiego Oka pod ścisłą ochroną

Złość obywateli wywołana przejażdżką luksusowym autem wynika w głównej mierze z głębokiej troski o unikatowy ekosystem górski. Tatrzański Park Narodowy to jeden z najważniejszych i najbardziej wrażliwych obszarów na mapie kraju, który od lat funkcjonuje jako prestiżowy Rezerwat Biosfery wpisany na listę UNESCO. Eliminacja ruchu spalinowego na trasie prowadzącej do najpopularniejszego jeziora w Polsce to absolutny fundament walki o zachowanie tamtejszej fauny i flory w nienaruszonym stanie.

12

OSTRA REAKCJA WOBEC IZRAELA! "WEZWAĆ AMBASADORA, ZAKAZAĆ WJAZDU!" | Express Biedrzyckiej