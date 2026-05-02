Finał Pucharu Polski na PGE Narodowym. Legendy i selekcjonerzy oglądają starcie Górnika z Rakowem

Finał Pucharu Polski: Górnik Zabrze kontra Raków Częstochowa

Tradycyjnie 2 maja na płycie PGE Narodowego w Warszawie odbywa się kluczowe starcie o Puchar Polski. W tym roku o tytuł rywalizują drużyny Górnika Zabrze oraz Rakowa Częstochowa, które równolegle pozostają w grze o mistrzostwo Polski. Zabrzanie dotarli do tego etapu rozgrywek pierwszy raz od dwudziestu pięciu lat, stojąc przed szansą na zdobycie pucharu po raz pierwszy od 1972 roku. Ekipa spod Jasnej Góry ma w tej kwestii znacznie większe doświadczenie z ostatnich lat – triumfowała w edycjach 2021 i 2022, a w 2023 roku również zameldowała się w finale.

Rangę wydarzenia podkreśla obecność wielu znanych postaci ze świata sportu. Na stołecznym obiekcie pojawili się między innymi dowodzący seniorską reprezentacją Polski Jan Urban oraz prowadzący kadrę młodzieżową Jerzy Brzęczek.

Dla obu szkoleniowców finałowe starcie ma szczególny wymiar emocjonalny ze względu na ich klubową przeszłość. Jan Urban w przeszłości reprezentował barwy ekipy z Zabrza jako zawodnik, a następnie dwukrotnie zasiadał na ławce trenerskiej tego zespołu w latach 2021-2022 oraz 2023-2025. To właśnie po zakończeniu drugiego z tych etapów objął funkcję selekcjonera Biało-Czerwonych. Z kolei Jerzy Brzęczek stawiał swoje pierwsze piłkarskie i trenerskie kroki w Rakowie Częstochowa, choć w trakcie swojej kariery zawodniczej miał również epizod w Górniku.

Jeszcze przed rozpoczęciem piłkarskiego widowiska fotoreporterzy uwiecznili serdeczne przywitanie obu szkoleniowców. W sektorze dla gości specjalnych nie zabrakło również innych wybitnych postaci polskiego futbolu, takich jak Zbigniew Boniek, Roman Kosecki czy Marek Jóźwiak. Swoją obecność na trybunach warszawskiego obiektu zaznaczył także prezydent Karol Nawrocki, który ma wziąć udział w oficjalnej ceremonii po zakończeniu spotkania.