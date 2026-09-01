Zrezygnowała z kariery modelki. Dziś czaruje kibiców reprezentacji Polski!

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że losy sportowej kariery Julity Piaseckiej nie zawsze były oczywiste. Kiedy miała zaledwie piętnaście lat, musiała zdecydować, czy swoją przyszłość wiąże z modelingiem, czy z siatkówką. Nastolatka miała już wtedy na koncie wyjazd do stolicy Francji oraz oferty od profesjonalnych agencji modelek. „To był moment, gdy przechodziłam do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku i zdawałam sobie sprawę, że nie będzie opcji, aby to połączyć, więc sobie odpuściłam” – tłumaczyła w jednym z wywiadów młoda przyjmująca.

Choć przed utalentowaną Polką rysowała się ogromna szansa na światową sławę na wybiegach, zdecydowała się postawić na sport. Obecnie świat mody traktuje jedynie jako niezobowiązujące zajęcie po godzinach, a zachwycające rezultaty jej sesji zdjęciowych fani mogą regularnie oglądać w internecie.

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Julita Piasecka zachwyca kibiców reprezentacji Polski. Prywatne zdjęcia siatkarki

Czas pokazał, że postawienie na sport było najlepszą z możliwych decyzji. Zawodniczka błyskawicznie rozwijała swoje umiejętności, co przyniosło znakomite rezultaty w klubie. Dobra dyspozycja została zauważona przez Stefano Lavariniego, który powołał ją do reprezentacji narodowej. Obecnie siatkarka stanowi kluczowy element kadry, wybiegając na parkiet w podstawowej szóstce podczas trwających mistrzostw Europy. Jej rosnąca pozycja w drużynie idzie w parze z popularnością, a niespełna 24-letnia Polka zyskuje sympatyków w różnych zakątkach globu!

W życiu prywatnym zawodniczka wykazuje się dużą wrażliwością artystyczną. Sama podkreśla, że estetyka robi na niej ogromne wrażenie, dlatego wolny czas najchętniej spędza w muzeach, odpoczywając od sportowego zgiełku. Swoje kulturalne eskapady chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych, gdzie publikuje również wiele intrygujących, prywatnych kadrów. Znacznie więcej zdjęć pięknej polskiej przyjmującej można zobaczyć w specjalnie przygotowanej przez nas galerii.