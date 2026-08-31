Poruszające słowa Donalda Tuska z Góry Gradowej

Z Gdańska popłynął wyjątkowy przekaz od Donalda Tuska. Szef rządu zdecydował się na nagranie materiału w szczególnym dla siebie i historii miejscu – na Górze Gradowej. Lokalizacja ta wiąże się nie tylko z dziejami grodu nad Motławą, ale i z osobistymi wspomnieniami szefa rządu z lat dziecięcych.

Jego relacji towarzyszyły odniesienia do wojennej pożogi, zrujnowanego Gdańska, bohaterskiego Westerplatte oraz ruchu Solidarności.

Tusk z Gdańska: To jest też moje miejsce

Swoją wypowiedź premier rozpoczął od bardzo osobistych akcentów. Kamera uwieczniła go na Górze Gradowej, z której roztacza się panorama Gdańska. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych można stamtąd dostrzec również Półwysep Helski i Westerplatte.</p

To jest też moje miejsce, tam się urodziłem i wychowałem

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– wyznał Donald Tusk w opublikowanym wideo.

Premier cofnął się wspomnieniami do czasów szkolnych i miejsc, w których dorastał. Jak sam zaznaczył, dzieje tego skrawka ziemi to dla niego coś więcej niż tylko karty z podręczników – to nierozerwalna część jego własnej biografii.

Zrujnowany Gdańsk i odbudowa nadziei

W opublikowanym materiale szef rządu przywołał pamięć o dacie 1 września 1939 roku, oznaczającej początek II wojny światowej.

Nigdy się nie poddawać. Tak jak Polska❤️🇵🇱 pic.twitter.com/L2LVt0Uu5M— Donald Tusk (@donaldtusk) August 31, 2026

Jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi stało się tym najbardziej dramatycznym

– stwierdził, nawiązując do bolesnej przeszłości Gdańska.

Tusk przywołał w pamięci także powojenny krajobraz. Zaznaczył, że ludzie z jego rocznika wciąż mieli przed oczami ogrom zniszczeń.

Kiedy szedłem moją drogą do szkoły, to mijałem głównie ruiny

– wyznał szef rządu.

Dla Donalda Tuska losy Gdańska nie ograniczają się jednak wyłącznie do tragedii i zgliszcz. Przeciwnie – to także opowieść o dźwiganiu się z gruzów i przywracaniu nadziei.

Narodziny Solidarności w Gdańsku

W swoim wystąpieniu premier powiązał dramat II wojny światowej z późniejszymi, przełomowymi momentami w dziejach miasta.

To właśnie tutaj narodziła się Solidarność

– podkreślił.

Według Tuska, to właśnie ten fragment historii dowodzi, że po największych kataklizmach zawsze jest miejsce na odbudowę i triumf nad trudnościami.

W związku z tym, jak zaznaczył, wrześniowych doświadczeń nie należy traktować tylko i wyłącznie jako zamkniętego rozdziału z przeszłości.

Donald Tusk przypomina: Każdy ma swoje Westerplatte

Najbardziej refleksyjny fragment nagrania poświęcony był temu, jakie znaczenie historia ma dla każdego z nas indywidualnie.

Każdy ma w życiu swoje Westerplatte, każdy w życiu musi przeskoczyć swój płot

– apelował premier.

W ten sposób Donald Tusk nawiązał do heroizmu obrońców Westerplatte oraz do przełomowych zrywów gdańskiej Solidarności.

Jego zdaniem w życiu każdego człowieka nastają chwile, gdy należy stawić czoła złu, bez prawa do poddania się.

Premier Tusk: Kiedy przychodzi czas właściwy – walczyć

Wideo zostało podsumowane stanowczym apelem.

Żeby się nie poddać złu, żeby nigdy nie kapitulować, kiedy przychodzi czas właściwy – walczyć, kiedy przychodzi czas lepszy – budować

– przekonywał.

Następnie padły słowa, które posłużyły jako tytuł całego materiału:

I nigdy się nie poddawać. Tak jak Polska

To zdanie stanowi kwintesencję wystąpienia szefa rządu. Donald Tusk sięgnął po przykład Gdańska – najpierw zrujnowanego przez wojenną pożogę, a potem podniesionego z gruzów i stanowiącego ojczyznę Solidarności – by uczynić z niego symbol wytrwałości, niegasnącej nadziei i umiejętności odradzania się po najcięższych ciosach.