Wyjątkowy gość na meczu Igi Świątek. Polka pochwaliła się zdjęciem z "królową"

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-09-01 12:30

Iga Świątek bez większych problemów wygrała z Xiyu Wang (6:2, 6:3) w swoim pierwszym spotkaniu podczas wielkoszlemowego US Open. Zmagania polskiej tenisistki z trybun bacznie obserwowała jej ogromna fanka, Lindsey Vonn. Była liderka światowego rankingu pochwaliła się później wspólną fotografią ze znakomitą narciarką.

Iga Świątek
Autor: Tennis Channel/Iga Swiatek/ X (Twitter)

Znakomita amerykańska alpejka Lindsey Vonn słynie z ogromnej pasji do tenisa i od lat mocno kibicuje Idze Świątek. Polka niezmiennie odwdzięcza się jej wielkim szacunkiem, a prywatnie obie sportsmenki zdążyły nawiązać niezwykle bliską i serdeczną relację przyjacielską.

Iga Świątek i Lindsey Vovv
Autor: Archiwum prywatne

- Jest dla mnie ogromną inspiracją. Właściwie poza Rafą Nadalem była dla mnie jedynym sportowcem, który naprawdę mnie motywował i inspirował - mówiła Iga Świątek o Lindsey Vonn. - Czuję, że na pewno jest osobą, z którą mogę porozmawiać, jeśli potrzebuję rady albo po prostu chcę pogadać z kimś fajnym. Czuję, że obserwując ją, nauczyłam się, jak być odważną i jak radzić sobie z presją.

Iga Świątek i Carlos Alcaraz na imprezie w Nowym Jorku
Galeria zdjęć 51

Limdsey Vonn zasiadła na nowojorskiej widowni podczas zwycięskiego starcia Polki z Xiyu Wang. Kiedy rywalizacja w pierwszej rundzie US Open ostatecznie dobiegła końca, triumfatorka spotkała się z byłą alpejką, po czym panie uwieczniły wspólnie spędzony czas na pamiątkowym zdjęciu.

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"Jakościowy czas z tą królową. Tak miło było cię zobaczyć" - skomentowała fotkę Iga Świątek.

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Iga Świątek i Carlos Alcaraz na imprezie w Nowym Jorku
Galeria zdjęć 51

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