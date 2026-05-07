Tłumy na pogrzebie Olechowskiego. Wśród żałobników znany prezenter TVN i polscy miliarderzy

Nieznane oblicze Andrzeja Olechowskiego

Andrzej Olechowski w pamięci wielu Polaków zapisał się jako wpływowy polityk i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej na początku XXI wieku. Jego kariera obejmowała kluczowe stanowiska państwowe, w tym funkcje ministra finansów oraz szefa dyplomacji. Pełnił również prestiżowe role w sektorze finansowym, kierując radą nadzorczą jednego z największych banków i zasiadając w fotelu wiceprezesa NBP. Mniej znanym, lecz fascynującym aspektem życia dwukrotnego kandydata na prezydenta (startował w latach 2000 i 2010) była jego przeszłość w branży rozrywkowej.

Zanim w pełni poświęcił się polityce i gospodarce, pracował jako prezenter radiowy, menedżer w branży muzycznej, a nawet DJ. To właśnie te wczesne doświadczenia zaowocowały szerokimi kontaktami w świecie kultury i biznesu, co znalazło odzwierciedlenie podczas jego ostatniej drogi.

Uroczystości na warszawskim Wilanowie i znani duchowni

Ostatnie pożegnanie zmarłego odbyło się w minioną środę, 6 maja, na terenie stołecznego Wilanowa. Ceremonia żałobna miała miejsce w zabytkowym kościele św. Anny, a jej głównym celebransem był kardynał Kazimierz Nycz. Wśród duchownych koncelebrujących mszę znalazł się również ks. Kazimierz Sowa, znany z mediów kapłan, będący prywatnie bratem polityka Koalicji Obywatelskiej, Marka Sowy.

Politycy i ludzie mediów na pogrzebie Andrzeja Olechowskiego

Podczas uroczystości pogrzebowych nie mogło zabraknąć czołowych postaci polskiej sceny politycznej. Obecny był m.in. premier Donald Tusk, a także grono innych znanych polityków. Hołd zmarłemu oddali: marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, były prezydent Bronisław Komorowski, Grzegorz Schetyna, Leszek Balcerowicz, czy Gromosław Czempiński. W uroczystości wzięli udział również senatorowie: Tomasz Grodzki i Krzysztof Kwiatkowski, a także Paweł Graś, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paweł Piskorski i Marcin Święcicki.

Środowisko kulturalne reprezentował m.in. znakomity scenograf Allan Starski z małżonką. Na pogrzebie pojawił się również dziennikarz Wojciech Mann, którego łączyła ze zmarłym wieloletnia przyjaźń, sięgająca jeszcze czasów edukacji w szkole podstawowej. Uwagę fotoreporterów przykuł także Piotr Kraśko. Dziennikarz TVN wyróżniał się z tłumu z powodu dość mocno rozpiętej koszuli.

Wśród żałobników nie zabrakło również przedstawicieli polskiego biznesu. Ostatni hołd Andrzejowi Olechowskiemu oddały jedne z najzamożniejszych par w Polsce: Katarzyna Frank-Niemczycka ze swoim mężem Zbigniewem Niemczyckim oraz Anna Woźniak-Starak z Jerzym Starakiem.

