Donald Tusk na pogrzebie Andrzeja Olechowskiego. Współzałożyciel PO spoczął w Wilanowie

Tłumy polityków na pogrzebie Andrzeja Olechowskiego w warszawskim Wilanowie

Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia 2026 roku, dożywając 78 lat.

W przeszłości kierował ministerstwami spraw zagranicznych i finansów, a także brał udział w zakładaniu Platformy Obywatelskiej.

Tworzył słynne grono „trzech tenorów PO” wspólnie z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim.

W ostatniej drodze towarzyszyli mu m.in. Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Małgorzata Kidawa-Błońska, Grzegorz Schetyna oraz Tomasz Siemoniak.

W wilanowskim kościele św. Anny zorganizowano ceremonię pogrzebową Andrzeja Olechowskiego. Ten ceniony ekonomista, były szef resortów finansów i spraw zagranicznych, a zarazem jeden z ojców założycieli Platformy Obywatelskiej, zmarł 25 kwietnia 2026 roku w wieku 78 lat.

W świątyni zgromadziło się szerokie grono osób znanych z życia publicznego, w tym przede wszystkim dawni i obecni działacze środowiska Platformy Obywatelskiej oraz Koalicji Obywatelskiej. Oprócz premiera Donalda Tuska, hołd zmarłemu oddali m.in. szef KPRM Jan Grabiec, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, senator Grzegorz Schetyna oraz były prezydent RP Bronisław Komorowski.

Donald Tusk pożegnał założyciela PO. Historia „trzech tenorów”

Obecność szefa rządu na tej uroczystości nosiła silny wymiar symboliczny. Andrzej Olechowski odegrał bowiem fundamentalną rolę w początkowej fazie budowania Platformy Obywatelskiej. W 2001 roku, działając w politycznym trio z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim (nazywanym powszechnie „trzema tenorami”), zainicjował powstanie nowego ugrupowania, które w przyszłości całkowicie przebudowało układ sił na polskiej scenie politycznej.

Przez długi czas zmarły uchodził za jedną z czołowych twarzy liberalnego centrum w naszym kraju. Zanim przystąpił do formowania PO, zajmował bardzo ważne stanowiska państwowe, kierując w 1992 roku resortem finansów w gabinecie Jana Olszewskiego. Z kolei w latach 1993–1995 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie kierowanym przez Waldemara Pawlaka.

Andrzej Olechowski złożył historyczny wniosek o dołączenie do Unii Europejskiej

Jeden z najbardziej przełomowych momentów w jego politycznym życiorysie miał miejsce w kwietniu 1994 roku. Pełniąc wówczas urząd ministra spraw zagranicznych, Andrzej Olechowski formalnie złożył wniosek o akcesję Polski do struktur Unii Europejskiej. Krok ten zapisał się na kartach historii jako jeden z najważniejszych i najbardziej znaczących etapów w dążeniu naszego kraju do pełnego członkostwa w europejskiej wspólnocie.

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego na Wilanowie. Wśród żałobników Wojciech Mann z balkonikiem

Polityk próbował również swoich sił w wyścigach o fotel prezydenta RP, ubiegając się o ten urząd w 2000 oraz 2010 roku. Podczas swojego pierwszego startu walczył jako kandydat bezpartyjny, a jego ówczesna kampania wyborcza stała się istotnym elementem poprzedzającym uformowanie się Platformy Obywatelskiej.

Poniżej zaprezentowano galerię zdjęć dokumentującą pogrzeb Andrzeja Olechowskiego.

100

Biedrzycka Expressem | 2026 05 06