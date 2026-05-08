Bartosz Grodecki przejmuje stery w BBN. Nawrocki ogłosił nazwisko nowego szefa

Karol Nawrocki musiał znaleźć zastępcę Cenckiewicza
Pod koniec minionego miesiąca Sławomir Cenckiewicz podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wakat został szybko tymczasowo zapełniony przez gen. Andrzeja Kowalskiego, który przejął pełnienie obowiązków, podczas gdy w przestrzeni publicznej trwała giełda nazwisk potencjalnych następców. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pełni kluczową funkcję w strukturach państwowych, dostarczając głowie państwa specjalistyczne analizy wojskowe oraz koordynując działania ze służbami i armią.
Bartosz Grodecki ma doświadczenie z MSZ i MSWiA
Wybór ostatecznie padł na Bartosza Grodeckiego, eksperta z wieloletnim stażem zdobytym w strukturach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do jego głównych obowiązków należały sprawy graniczne, zwalczanie procederu handlu ludźmi, polityka migracyjna oraz szeroko pojęta współpraca na arenie międzynarodowej. To on reprezentował polskie stanowisko w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego podczas debat na szczeblu Unii Europejskiej.
„To on przekonywał środowisko międzynarodowe, że atak na polską granicę ze strony Białorusi, to wojna hybrydowa. Gdyby nie on, to poleglibyśmy w sprawie granicy. Obsługiwał to prawnie, walczył w Unii o odbiór tej sprawy” - mówił informator portalu wpolityce.pl.
„W ramach działań związanych z polityką wschodnią wspierał opozycję demokratyczną na Białorusi, uczestniczył w organizacji pomocy dla Ukrainy i uchodźców wojennych oraz angażował się w działania wspierające demokratyczne instytucje w Mołdawii. Brał również udział w pracach zespołu przygotowującego ewakuację do Polski obywateli Afganistanu współpracujących z siłami NATO podczas misji specjalnych” - dodawał portal.
Kim jest nowy współpracownik Karola Nawrockiego?
Kariera Bartosza Grodeckiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych trwała w latach 2006-2020, w trakcie których realizował misje zagraniczne w Los Angeles, Sztokholmie i Malmö. Zarządzał także Departamentem Konsularnym, zajmując się koordynowaniem polskiej służby konsularnej oraz kryzysowymi ewakuacjami rodaków. Z kolei w 2020 roku przeszedł na stanowisko wiceszefa MSWiA, obejmując pieczę nad teleinformatyką, obywatelstwem, koncesjami i sprawami migracyjnymi. W grudniu 2020 roku z woli ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego został pełnomocnikiem rządu do spraw wielkoskalowych unijnych systemów informacyjnych. Przed objęciem sterów w BBN, od lutego 2026 roku, doradzał zarządowi spółki RADMOR.
Majątek i rodzina Bartosza Grodeckiego
Nowy szef BBN odebrał dyplom w 2005 roku, kończąc Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W 2022 roku z wyróżnieniem zakończył studia Master of Business Administration na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej na specjalności zarządzania cyberbezpieczeństwem. Jego zaangażowanie i praca w służbie zagranicznej przyniosły mu w 2019 roku odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Prywatnie Bartosz Grodecki jest synem Małgorzaty i Jacka, a w 1999 roku zdał maturę w III Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Sowińskiego zlokalizowanym w Warszawie. Jak wynika z dokumentacji majątkowej sporządzonej na koniec 2022 roku, pozostaje w związku małżeńskim i dzielił własność 64-metrowego lokalu mieszkalnego. Jego rezerwy finansowe opiewały na sumę 70 tysięcy złotych, przy obciążeniu kredytowym wynoszącym 30 tysięcy złotych, a roczna gratyfikacja z pracy w MSWiA w tamtym okresie zbliżyła się do granicy 200 tysięcy złotych.