Tłum gwiazd i politycy na premierze filmu "Ojczyzna". Uwagę zwracała stylizacja Marty Cienkowskiej

O czym opowiada film "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego?

„Ojczyzna” stanowi pierwszą pełnometrażową fabułę Pawła Pawlikowskiego od premiery „Zimnej wojny”, nagrodzonej w 2018 roku w Cannes za najlepszą reżyserię. Scenariusz tego dzieła polski artysta opracował wspólnie z Henkiem Handloegtenem. Obraz analizuje więzi niemieckiego literata (w tej roli Hanns Zischler) z córką Eriką (Sandra Hüller) oraz synem Klausem (August Diehl). Historia toczy się w 1949 roku. Ukazano w niej wyprawę Manna i Eriki z leżącego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru.

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Gwiazdy show-biznesu i politycy oglądają nowy film "Ojczyzna"

Uroczysty pokaz zgromadził prawdziwą śmietankę polskiego show-biznesu. Na czerwonym dywanie brylowali między innymi Joanna Kulig, Magdalena Cielecka, Katarzyna Warnke, Weronika Rosati, Agata Kulesza, Krzysztof Zanussi, Maciej Musiałkowski i Jan Holoubek. Do zdjęć pozowali również Borys Szyc z żoną Justyną Nagłowską, Grażyna Torbicka, Ralph Kamiński, Małgorzata Bela, Mela Koteluk oraz Wiesława i Allan Starscy. Oprócz artystów wydarzenie przyciągnęło przedstawicieli władzy. Wśród nich znaleźli się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, szefowa resortu kultury Marta Cienkowska oraz marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Marta Cienkowska w eleganckiej stylizacji z nutą ekstrawagancji

Szefowa resortu kultury zaprezentowała się w bardzo intrygującym outficie. Wybrała tradycyjny, czarny komplet, na który złożyła się krótsza marynarka oraz spodnie z szerokimi nogawkami. Całą uwagę skupiały jednak zdobienia przy kołnierzu, wykonane w całości z żakardowej koronki. Ten elegancki wizerunek zwieńczyła wyrazistymi dodatkami pod postacią złotych kolczyków oraz nausznic, po które polityczka sięga wyjątkowo chętnie.

Klasyczna czerń u Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Rafała Trzaskowskiego

Marszałkini Senatu także zdecydowała się na ciemną kolorystykę, umiejętnie przełamując ją bielą. Ona również wystąpiła w garniturze, do którego dobrała klasyczną torebkę oraz okazałą broszkę w formie kwiatu. Z kolei włodarz stolicy zachował pełen tradycjonalizm w męskim wydaniu. Rafał Trzaskowski zaprezentował się w ciemnym komplecie, do którego dopasował śnieżnobiałą koszulę oraz granatowy krawat w bordowe prążki. Udokumentowane stylizacje uczestników premiery zostały uwiecznione na okolicznościowych kadrach z wydarzenia.