Herve Renard selekcjonerem reprezentacji Tunezji. Kto stracił posadę podczas turnieju?

Zmiana na stanowisku selekcjonera podczas mistrzostw

W niedzielnym meczu grupy F podczas mistrzostw świata reprezentacja Tunezji przegrała ze Szwecją 1:5. Spotkanie to odbyło się w meksykańskim mieście Monterrey. Dotkliwa porażka sprawiła, że dotychczasowy selekcjoner Sabri Lamouchi błyskawicznie pożegnał się ze swoją posadą. Szkoleniowiec, który prowadził afrykańską kadrę zaledwie od stycznia, natychmiast opuścił bazę drużyny narodowej.

Tunezyjska telewizja publiczna przekazała, że działacze szybko znaleźli następcę zwolnionego trenera. Nowym opiekunem piłkarzy z Afryki Północnej został bardzo doświadczony i utytułowany Herve Renard. Francuski szkoleniowiec ma niebawem rozpocząć pracę z nowymi podopiecznymi na boiskach w Meksyku. Władze krajowego związku ustaliły, że umowa z nowym taktykiem będzie obowiązywać do zakończenia trwającego mundialu.

„Prezes Tunezyjskiego Związku Piłki Nożnej Moez Nasri ogłosił, że osiągnięto oficjalne porozumienie z francuskim trenerem Herve Renardem, który będzie prowadził reprezentację do końca mistrzostw świata 2026” – poinformował tunezyjski nadawca publiczny.

„Renard przybędzie we wtorek do Monterrey, gdzie poprowadzi pierwszy trening z reprezentacją stacjonującą w Meksyku podczas turnieju” – dodał.

„zgodzono się na rozwiązanie jego kontraktu za porozumieniem stron”

Jakie sukcesy osiągnął wcześniej francuski trener?

Trwające mistrzostwa świata to ogromne wyzwanie dla 57-letniego trenera posiadającego polskie korzenie. Herve Renard jest powszechnie uznawany za jednego z najwybitniejszych szkoleniowców w historii afrykańskiego futbolu. W przeszłości francuski taktyk dwukrotnie triumfował w prestiżowym Pucharze Narodów Afryki, pracując z dwiema różnymi reprezentacjami. Prestiżowe trofeum wywalczył w 2012 roku z kadrą Zambii oraz trzy lata później z zespołem Wybrzeża Kości Słoniowej, a ponadto prowadził w karierze ekipy Angoli, Maroka i Arabii Saudyjskiej.

W najbliższym czasie nowa drużyna Francuza rozegra dwa niezwykle ważne spotkania w ramach rywalizacji w grupie F. Zespół z Afryki Północnej zmierzy się z Japonią 21 czerwca, a pięć dni później zagra o punkty z Holandią. Warto zaznaczyć, że nagłe zwolnienie szkoleniowca w trakcie trwania mistrzostw świata nie jest zjawiskiem bezprecedensowym. Podobna sytuacja miała miejsce w 1998 roku, kiedy to Henryk Kasperczak również został zwolniony przez tunezyjską federację po zanotowaniu dwóch porażek w fazie grupowej.