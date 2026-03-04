Teheran wskazał na Polskę. Szef BBN ujawnia kulisy niepokojącego meldunku

• Irański dyplomata zdefiniował Polskę jako sojusznika USA, co zostało odnotowane w raportach BBN.

• Sławomir Cenckiewicz interpretuje ten komunikat jako ostrzeżenie, że nasz kraj może znaleźć się na celowniku grup terrorystycznych.

• Czy zaistniała sytuacja skłoni władze do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego?

Reakcja szefa BBN na doniesienia z Iranu

Podczas porannej audycji w Radiu ZET, Sławomir Cenckiewicz odniósł się do kwestii bezpieczeństwa państwa w obliczu eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. Potwierdził on, że do polskich służb dotarł meldunek, według którego „jakiś przedstawiciel Iranu wskazał na Polskę jako sojusznika USA”. Ta informacja została bezzwłocznie zarejestrowana i jest obecnie poddawana wnikliwej analizie. Mimo że szef BBN nie zdradził personaliów irańskiego urzędnika ani szerszego kontekstu jego wypowiedzi, jego słowa dowodzą, że Warszawa podchodzi do tego sygnału z najwyższą powagą, traktując go jako element kompleksowej oceny ryzyka.

„To jest pewien ślad związany z tym, że Polska może stać się państwem na celowniku terrorystów” – dodał szef BBN, tonując jednocześnie nastroje i wskazując, że na razie jest to jeden z wielu wątków monitorowanych przez służby.

Sojusz z USA a ryzyko ataku terrorystycznego w Polsce

Wymienienie Polski przez przedstawiciela Iranu w kontekście przymierza z Waszyngtonem jest logicznym następstwem naszej strategii zagranicznej i obecności w NATO. W momencie zaostrzenia konfliktu, w którym Amerykanie odgrywają główną rolę, ich najbliżsi partnerzy mogą stać się celami ataków propagandowych lub działań odwetowych. Komentarz Sławomira Cenckiewicza należy odczytywać jako zapewnienie, że polskie służby specjalne zachowują pełną gotowość. Użycie sformułowania „ślad” sugeruje brak bezpośredniego, skonkretyzowanego zagrożenia dla naszego terytorium. Jest to jednak istotny sygnał, który wymaga zintensyfikowania działań wywiadowczych, aby zweryfikować, czy za wrogą retoryką kryją się realne przygotowania do uderzenia w bezpieczeństwo obywateli.

– Na tym etapie jest to zupełnie zbędne i na dziś nie ma takiej potrzeby – ocenił, zadając retoryczne pytanie o cel takiej debaty z udziałem wszystkich sił politycznych w obecnej chwili.

Decyzja w sprawie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

W wywiadzie poruszono również kwestię ewentualnego pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Szef BBN ocenił, że w obecnej chwili nie ma takiej konieczności, jednak nakreślił scenariusze, które mogłyby skłonić prezydenta do takiej decyzji. Zwołanie RBN stałoby się zasadne w przypadku:

• Drastycznego skoku zagrożenia terrorystycznego na terenie Polski.

• Sytuacji kryzysowej dotykającej polskich obywateli, jak choćby ich uwięzienie w rejonie walk bez szans na powrót.

• Wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla infrastruktury krytycznej państwa.

Eskalacja na linii Izrael-Iran. Polska jako cel propagandy

Komunikat płynący z Iranu nie jest odosobnionym incydentem, lecz wiąże się bezpośrednio z militarnym napięciem w regionie, w tym atakami w Teheranie i reakcją Izraela. Rzecznik izraelskich sił zbrojnych, ppłk Nadaw Szoszani, zapowiedział przygotowania do kampanii przeciwko Iranowi, która może potrwać wiele tygodni, choć ocenił, że operacja lądowa jest „mało prawdopodobna”. Wymiana gróźb tworzy gęstą atmosferę, w której retoryka wojenna uderza także w sojuszników stron konfliktu. Wskazanie na Polskę to element gry politycznej i presji. Jako hub logistyczny wspierający Ukrainę i baza wojsk USA, nasz kraj jest naturalnym punktem odniesienia dla wrogów Ameryki, pragnących zademonstrować zasięg potencjalnych konsekwencji wojny.

