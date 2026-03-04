Dramatyczny apel Tuska do Polaków. Chodzi o wyjazdy na Bliski Wschód

Wojna na Bliskim Wschodzie: Śmierć przywódców Iranu i odwet na Izrael

Region stanął w ogniu po wydarzeniach z 28 lutego 2026 roku, kiedy to precyzyjne uderzenie w Teheranie zniszczyło siedzibę irańskiego przywódcy oraz strategiczne instalacje militarne. Władze Iranu potwierdziły likwidację kluczowych figur reżimu, w tym najwyższego przywódcy Alego Chameneia oraz dowódców Strażników Rewolucji. Reakcja Teheranu była natychmiastowa i polegała na zmasowanym ostrzale celów w Izraelu oraz amerykańskich baz w Zatoce Perskiej. Ta gwałtowna wymiana ognia pchnęła Bliski Wschód na skraj pełnoskalowej wojny, generując śmiertelne niebezpieczeństwo dla ludności cywilnej, w tym przebywających tam Polaków.

Donald Tusk w MSZ: Państwo pomoże każdemu Polakowi

Podczas pilnej narady w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych szef rządu zapewnił, że służby dyplomatyczne i wojskowe działają na najwyższych obrotach od momentu wybuchu kryzysu. Premier Donald Tusk postawił sprawę jasno: obowiązkiem państwa jest ochrona każdego obywatela, bez względu na przyczyny jego obecności w rejonie walk. Rząd nie zamierza stosować żadnych podziałów i obejmie pomocą zarówno pracowników kontraktowych, osoby odwiedzające rodziny, jak i turystów.

Ewakuacja z Bliskiego Wschodu. Najpierw transport medyczny

Premier ogłosił uruchomienie specjalistycznego transportu medycznego jako pierwszy, niezwłoczny krok operacji ratunkowej. Kwestia wywiezienia pozostałych obywateli uwięzionych w pułapce wojny jest jednak znacznie bardziej złożona i zależy od dostępności środków transportu. Użyte przez polityka sformułowanie „w miarę możliwości” sugeruje, że akcja powrotowa będzie procesem wieloetapowym, obarczonym ryzykiem i licznymi problemami logistycznymi.

„Nie wyślemy w każde miejsce na świecie samolotu, bo trzeba mieć możliwość wylądowania. A to nie jest takie proste w tym regionie” – tłumaczył premier.

Zamknięta przestrzeń powietrzna utrudnia działania służb

Donald Tusk nie ukrywał skali trudności, z jakimi mierzą się obecnie polskie służby. Wskutek działań wojennych niebo nad wieloma państwami zostało zamknięte, co czyni zdobycie zgód na lądowanie maszyn ewakuacyjnych zadaniem niezwykle karkołomnym i czasochłonnym. Szef rządu zwrócił się z prośbą o wyrozumiałość zarówno do personelu dyplomatycznego, jak i do oczekujących na ratunek obywateli. Premier podkreślił, że w pełni rozumie strach i frustrację osób, które znalazły się w centrum konfliktu zbrojnego.

Donald Tusk ostrzega turystów lecących na Bliski Wschód

Mimo trwającej wymiany ognia, statystyki wciąż pokazują rodaków decydujących się na podróż w ten rejon świata. Donald Tusk zareagował na to zjawisko w sposób kategoryczny.

„Ciągle dość duże grupy decydują się na wylot turystyczny w państwa zagrożonego regionu. Kto nie musi, niech nie leci” – grzmiał premier. „Mimo trwającej wymiany ognia, statystyki wciąż pokazują rodaków decydujących się na podróż w ten rejon świata" - dodał.

Słowa te należy traktować jako ostateczne ostrzeżenie. Każdy kolejny cywil wkraczający do strefy wojny nie tylko ryzykuje własnym życiem, ale też paraliżuje pracę służb konsularnych. Zasoby dyplomatyczne są w tej chwili całkowicie pochłonięte organizacją ewakuacji i nie mogą być rozpraszane na pomoc nowym przyjezdnym.

„Ludzie będą czekali o wiele dłużej niż by chcieli i będzie im towarzyszyła irytacja. Bądźcie cierpliwi. Trzeba zrozumieć, że ktoś, kto tam utknął ma powody do niepokoju” – mówił szef rządu.

Zalecenia MSZ dla Polaków na Bliskim Wschodzie

Polacy przebywający obecnie na terytoriach objętych konfliktem muszą natychmiast zadbać o swoje bezpieczeństwo. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wskazuje, że absolutnym priorytetem jest rejestracja w systemie Odyseusz, co pozwoli służbom na lokalizację obywateli.

Należy również stale monitorować komunikaty resortu oraz, w miarę możliwości, nawiązać kontakt z najbliższą placówką dyplomatyczną. Zaleca się bezwzględne unikanie miejsc publicznych, zwłaszcza w pobliżu obiektów strategicznych, oraz ścisłe wykonywanie poleceń lokalnych służb.

