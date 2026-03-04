Tak na początku kariery wyglądała Dorota Gawryluk. Zdjęcia sprzed lat robią wrażenie

Dorota Gawryluk związana jest z rynkiem medialnym od trzydziestu lat, a w stacji Zygmunta Solorza przeszła imponującą drogę od reporterki do stanowiska dyrektorskiego, konsekwentnie budując swoją markę. Widzowie cenią ją przede wszystkim za niezwykłą precyzję i dociekliwość, dzięki którym potrafi wydobyć od polityków kluczowe informacje. Na przestrzeni lat dziennikarka przeszła również widoczną metamorfozę, eksperymentując z fryzurami, makijażem oraz garderobą, choć zawsze pozostawała wierna zasadom elegancji.

Urodzona 4 marca 1972 roku w Limanowej prezenterka, swoją zawodową przygodę rozpoczęła w latach 90., zaraz po uzyskaniu dyplomu na Uniwersytecie Warszawskim. Od samego początku jej losy splotły się z Telewizją Polsat, gdzie błyskawicznie pięła się po szczeblach hierarchii. Zaczynała od pracy w terenie, by wkrótce zostać twarzą stacji, a następnie objąć funkcje kierownicze przy takich produkcjach jak „Informacje” czy „Polityczne graffiti”.

Jako gospodyni flagowych „Wydarzeń” wypracowała unikalny styl, który łączy w sobie dziennikarski chłód z merytorycznym przygotowaniem. Słynie z zadawania rozmówcom niewygodnych pytań, często towarzyszy temu uśmiech, który potrafi zmylić i zbić z tropu nawet najbardziej doświadczonych polityków.

„Jasne komunikaty i proste odpowiedzi przydają się w momencie, kiedy trzeba szybko podjąć decyzję, a świat telewizji wymaga szybkich decyzji. [...] Biorę odpowiedzialność za decyzje, które podejmuję” – mówiła w rozmowie z „Vivą”.

Taka bezkompromisowa postawa i konkretne podejście do zawodu sprawiły, że w środowisku medialnym zyskała przydomek „żelaznej damy polskiego dziennikarstwa”.

Wizerunkowa ewolucja Doroty Gawryluk

Przez trzy dekady obecności na szklanym ekranie prezenterka nie bała się odważnych zmian w wyglądzie. Eksperymentowała z kolorami włosów, prezentując się widzom zarówno w jasnym blondzie, różnych odcieniach brązu, jak i w głębokiej czerni. Dorota Gawryluk wielokrotnie zmieniała cięcie i styl uczesania, co sprawiało, że jej wizerunek ewoluował, a momentami gwiazda była trudna do rozpoznania. Mimo tych wizualnych rewolucji, niezmienne pozostawały jej rzetelność i perfekcjonizm w pracy.

Ścieżka zawodowa dziennikarki to przykład konsekwentnego budowania pozycji, z krótkim epizodem u konkurencji. W latach 2004-2007 gwiazda przeniosła się do Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła główne wydanie „Wiadomości” w TVP1 oraz program publicystyczny „Forum”. Po powrocie do macierzystej stacji kontynuowała rozwój, by w 2018 roku objąć jedno z najważniejszych stanowisk w branży – dyrektora pionu informacji i publicystyki.

Niedawno powierzono jej kolejne odpowiedzialne zadanie. Obecnie piastuje nowo utworzone stanowisko dyrektor zarządzającej pionem kanałów tematycznych w Grupie Polsat Plus i Telewizji Polsat, co jest dowodem na ogromne zaufanie, jakim darzy ją zarząd spółki.

Rodzina i mąż gwiazdy Polsatu

Prywatnie 52-letnia dziennikarka prowadzi ustabilizowane życie rodzinne. Na ślubnym kobiercu stanęła bardzo wcześnie, bo mając zaledwie 21 lat, kiedy to wyszła za mąż za Jerzego Gawryluka, pochodzącego z Białorusi. Małżeństwo wspólnie wychowuje dwójkę dzieci i unika medialnych skandali.

Dorobek zawodowy Doroty Gawryluk został wielokrotnie dostrzeżony przez branżę. Dziennikarka może pochwalić się czterema nominacjami do Telekamery, nominacją do prestiżowego Grand Press oraz nagrodą Ostre Pióro BCC za promowanie wiedzy ekonomicznej. Ciekawostką jest fakt, że gwiazda ma do siebie dystans, co udowodniła, pojawiając się gościnnie w serialach. Zagrała samą siebie w takich produkcjach jak „Świat według Kiepskich”, „Adam i Ewa” czy „Zostać miss”.

