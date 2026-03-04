Dorota Gawryluk kończy 54 lata. Sekretem jej małżeństwa jest jedna zasada

Od ponad trzech dekad prezenterka idzie przez życie u boku Jerzego Gawryluka, traktując ognisko domowe jako absolutny priorytet budowany na wzajemnym zrozumieniu.

Gwiazda telewizji nie stroni od określania siebie mianem "prawicowej feministki", a religia odgrywa kluczową rolę w sposobie, w jaki wychowywała potomstwo.

Gawryluk często stoi w opozycji do głównego nurtu medialnego, wytykając mu brak akceptacji dla osób o tradycyjnym światopoglądzie.

Prezenterka Polsatu może pochwalić się imponującym stażem małżeńskim, gdyż u boku Jerzego Gawryluka trwa nieprzerwanie od 33 lat. Sakramentalne "tak" para wypowiedziała w czerwcu 1993 roku w Hajnówce, decydując się na ceremonię w obrządku prawosławnym. Choć Dorota Gawryluk została wychowana w wierze katolickiej, a jej wybranek w prawosławnej, małżonkowie zgodnie twierdzą, że odmienność wyznań nigdy nie była barierą, lecz elementem wzmacniającym ich więź.

– Dla mnie rodzina to jest istota i najważniejsza rzecz w życiu – mówiła w jednym z wywiadów.

Dziennikarka zaznacza, że fundamentem ich relacji jest przywiązanie do tych samych ideałów, głęboki szacunek oraz stawianie dobra bliskich na pierwszym miejscu. Nawet w obliczu wymagającej pracy zawodowej w mediach, gwiazda dba o to, by relacje z domownikami pozostawały nienaruszone i silne.

– Dla mnie rodzina to jest istota i najważniejsza rzecz w życiu, ale miałam też szczęście, że trafiłam na partnera, który to rozumie i myśli tak samo jak ja. Jeśli z obu stron jest ta sama postawa, to nawet jeśli zdarzają się trudniejsze okresy, to jesteśmy ze sobą – mówiła w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

W przeszłości prezenterka pozwalała sobie na żartobliwe uwagi dotyczące trwałości swojego związku. Sugerowała z przymrużeniem oka, że po prostu brakuje jej czasu na skomplikowane formalności rozwodowe, co doskonale obrazuje jej dystans do ewentualnych kryzysów i problemów dnia codziennego.

Konserwatywne poglądy Doroty Gawryluk

Gwiazda stacji Zygmunta Solorza nie ukrywa swojego przywiązania do tradycji, definiując samą siebie jako "prawicową feministkę". Takie postawienie sprawy często prowadzi do gorących debat, zwłaszcza gdy dziennikarka porusza tematykę obecności religii w edukacji szkolnej. Choć często spotyka się z zarzutami o brak otwartości, Dorota Gawryluk wychodzi z założenia, że wierność własnym zasadom jest dowodem cywilnej odwagi.

Podkreśla ona również, że chrześcijaństwo nie jest dla niej tylko tradycją, ale realnym drogowskazem, który wpłynął na proces wychowawczy jej dzieci oraz determinuje jej decyzje w każdej sferze życia.

– Zawsze przyznaję, że mój światopogląd jest konserwatywny. Nie wstydzę się tego i nie mam zamiaru ukrywać. W Polsce zaś, w mainstreamowych mediach, niewielu jest dziennikarzy, którzy mają takie poglądy jak ja, większość jest po drugiej stronie. Co więcej, oni są bardzo nietolerancyjni, choć twierdzą, że jest inaczej. Dla nich posiadanie innego zdania jest jakimś strasznym grzechem. No bo przecież wiadomo, że trzeba się opowiadać za in vitro, za aborcją i wtedy jest się w mainstreamie. A przecież to nieprawda – wspominała w rozmowie z "Dziennikiem".

