Afera o Prince Polo na Islandii. Niewinny gest Tuska rozwścieczył wyspiarzy

Symboliczny prezent Donalda Tuska stał się na Islandii powodem gorącej debaty o niezależności państwa.

Opozycja i internauci zarzucają premier Frostadóttir uległość wobec Brukseli, sugerując, że "handluje krajem" za słodycze.

Zobacz, dlaczego polski wafelek urosł do rangi politycznego problemu i jak te doniesienia skomentowano nad Wisłą.

Niefortunny prezent Tuska. Reakcja na Islandii

Podczas lutowej konferencji prasowej w 2026 roku, dotyczącej relacji na linii Reykjavík–Unia Europejska, szef polskiego rządu przekazał Kristrún Frostadóttir wafelek Prince Polo. W zamyśle Donalda Tuska miał to być miły ukłon w stronę niezwykłej popularności tego produktu na Północy. Choć islandzka premierka przyjęła upominek z uśmiechem, nie przewidziała, że gest ten stanie się pożywką dla jej przeciwników politycznych i wywoła gniew tysięcy obywateli. Sytuacja, którą w Polsce określono żartobliwie „wafelkową dyplomacją”, na wyspie urosła do rangi symbolu zagrożenia narodowych interesów.

Internauci oskarżają premier Frostadóttir o „zdradę”

Odzew społeczeństwa islandzkiego był błyskawiczny i niezwykle ostry. Czołowe portale informacyjne, w tym mbl.is, ruv.is oraz visir.is, nagłośniły sprawę, co natychmiast wywołało falę emocjonalnych wpisów. Statystyki pokazują, że nagranie ze zdarzenia na jednym z serwisów odtworzono ponad 136 tysięcy razy. Biorąc pod uwagę, że populacja Islandii wynosi około 400 tysięcy osób, można szacować, że materiał zobaczył co trzeci mieszkaniec kraju.

W sekcjach komentarzy wylała się fala krytyki pod adresem szefowej rządu. Użytkownicy sieci, nie szczędząc ironii, zarzucali jej zbynią uległość względem Wspólnoty Europejskiej. Wiralową popularność zdobyły hasła sugerujące, że Kristrún Frostadóttir jest gotowa „oddać kontrolę nad państwem w zamian za wafelka w rozmiarze XXL”. Główną osią sporu stały się lęki związane z ewentualną akcesją do Unii, co dla Islandczyków jest tematem niezwykle drażliwym. Wśród zagrożeń wymieniano najczęściej:

Utratę suwerenności nad łowiskami, które są filarem lokalnej gospodarki.

Włączenie islandzkich zasobów energetycznych, w tym energii geotermalnej, do wspólnego rynku unijnego.

Konieczność wdrażania unijnych dyrektyw w rolnictwie.

Przeciwnicy polityczni premierki argumentowali, że próbuje ona forsować integrację europejską wbrew woli społeczeństwa. W tej narracji czekoladowy batonik stał się namacalnym dowodem na rzekomą sprzedaż kraju za bezcen.

Polacy wytykają pochodzenie „polskiego” wafelka

Nad Wisłą zachowanie Donalda Tuska odebrano w zupełnie inny sposób. Jak podaje Instytut Monitorowania Mediów (IMM), temat dotarł do ogromnej rzeszy odbiorców, generując zasięg na poziomie 3,6 miliona kontaktów. Wśród ponad 6,8 tysiąca wpisów polskich internautów dominował ton humorystyczny, podkreślający fenomen, jakim jest kultowy status tego produktu na dalekiej północy.

Teheran wskazał na Polskę. Szef BBN ujawnia kulisy niepokojącego meldunku

Nie zabrakło jednak opinii krytycznych. Część komentatorów uznała działanie premiera za infantylne, porównując je do „rozdawania paciorków” i zarzucając mu uprawianie polityki zagranicznej pod publiczkę. Ważnym wątkiem w krajowej dyskusji stało się przypomnienie, że Prince Polo od 1993 roku nie jest marką z polskim kapitałem, lecz własnością amerykańskiego koncernu Mondelez International. Fakt ten posłużył jako pretekst do szerszej debaty na temat promowania polskości za pomocą zagranicznych marek.

Historia sukcesu wafelka na Północy

Aby zrozumieć skalę emocji na Islandii, trzeba cofnąć się o kilka dekad. Niezwykła pozycja Prince Polo na wyspie wynika z umów handlowych zawartych jeszcze w czasach PRL, które opierały się na zasadzie „ryba za słodycze”. W okresie, gdy towary z importu były na tamtejszym rynku rzadkością, polski produkt stał się synonimem luksusu i jednym z nielicznych dostępnych smakołyków.

Jego renomę utrwaliła popkultura, w tym przebój zespołu Sumargleðin z 1981 roku pod tytułem „Prins Póló”, opowiadający o diecie opartej na napojach gazowanych i tym właśnie batoniku. Dla starszych pokoleń Islandczyków Prince Polo to nie tylko słodycz, ale symbol przeszłości i specyficznych więzi łączących ich kraj z Polską.

Ekspert o sile symboli w dyplomacji

Tomasz Lubieniecki, kierujący Działem Raportów Medialnych w IMM, zwraca uwagę, że ta sytuacja jest doskonałym przykładem na to, jak głęboko zakorzenione symbole mogą stać się zakładnikami bieżącej walki politycznej.

Zdarzenie to dowodzi, że w relacjach międzynarodowych każdy, nawet najmniejszy gest, jest interpretowany przez pryzmat lokalnej historii i społecznych lęków. Wafelek, który miał być sympatycznym upominkiem, dla krytyków stał się „koniem trojańskim”, uosabiającym strach przed utratą kontroli nad kluczowymi zasobami narodowymi. Ta „afera wafelkowa” z pewnością będzie jeszcze długo analizowana jako studium przypadku na temat siły symboli w polityce.

11

Biedrzycka Expressem | 2026 03 04