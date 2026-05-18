Prezydent Nawrocki zdjął garnitur. W bluzie i czapce z orłem ruszył na szlak

Karol Nawrocki maszerował w ramach akcji „Szlak Pamięci” na wzgórzu Monte Cassino.

Głowie państwa towarzyszyli społecznicy, harcerze oraz młodzi ludzie.

Prezydent odbył wcześniej polityczne rozmowy w Rzymie, gdzie spotkał się z Sergiem Mattarellą i Giorgią Meloni.

Okazją do wizyty na Półwyspie Apenińskim były obchody 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

Harmonogram zakładał odprawienie mszy polowej i główne uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym tuż po zakończeniu trekkingu.

Karol Nawrocki na Monte Cassino. Prezydent postawił na luźny strój

Prezydent RP zrealizował we Włoszech wyjątkowo napięty plan. Zanim dotarł do miejsca o tak ogromnym znaczeniu dla polskiej historii, odwiedził Watykan, by pomodlić się przy grobie św. Jana Pawła II. Kancelaria Prezydenta przekazała, że kolejnymi punktami były oficjalne rozmowy z włoską premier i tamtejszą głową państwa, a zwieńczeniem podróży stały się obchody 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

Prezydent Nawrocki na Monte Cassino. Poruszające uroczystości na polskim cmentarzu

Fotografie z patriotycznego trekkingu ukazują polityka w zupełnie niecodziennym wydaniu. Zamiast klasycznej marynarki i eleganckiego krawata, Karol Nawrocki założył szarą bluzę z godłem narodowym, do której dobrał ciemne spodnie, sportowe obuwie oraz czarną czapkę z orzełkiem. W tej sportowej stylizacji maszerował ramię w ramię z harcerzami, działaczami społecznymi, młodzieżą i funkcjonariuszami ochrony.

Taki wizerunek może stanowić dla odbiorców spore zaskoczenie. Zamiast ograniczyć się wyłącznie do oficjalnej reprezentacji i odczytania przemówienia na finiszu obchodów, prezydent postanowił osobiście pokonać wyznaczoną trasę wspólnie z innymi uczestnikami marszu.

Wspólny „Szlak Pamięci” z udziałem młodych Polaków

Przemarsz nazwany „Szlakiem Pamięci” stanowił kluczowy element wizyty we Włoszech. Kancelaria Prezydenta RP już wcześniej informowała, że Karol Nawrocki wraz z małżonką pokonają tę trasę u boku młodych Polaków i społeczników. Na finał zaplanowano z kolei mszę polową oraz tradycyjne uroczystości zlokalizowane na terenie Polskiego Cmentarza Wojennego.

Wybór Monte Cassino na mapie narodowej pamięci to działanie w pełni przemyślane. Udział młodych pokoleń udowadnia, że hołd dla bohaterów nie musi ograniczać się wyłącznie do sztywnych, państwowych apeli z asystą wojskową. Idea polega na fizycznym wysiłku i wspólnym pokonaniu drogi, która symbolizuje jeden z najważniejszych zrywów polskiego oręża. Uwiecznione kadry potwierdzają, że prezydent i pierwsza dama Marta Nawrocka szli w samym środku tłumu, otoczeni przez umundurowanych harcerzy oraz osoby noszące odzież z patriotycznymi nadrukami.

Express Biedrzyckiej - Kazimierz Krupa