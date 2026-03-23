Nawrocki bez ogródek o Putinie. Słowa padły po spotkaniu z prezydentem Węgier

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Spotkanie prezydentów

Wydarzenia z poniedziałku w Przemyślu to przede wszystkim spotkanie przywódców Polski i Węgier z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Karol Nawrocki wykorzystał tę okazję do wygłoszenia mocnego przemówienia, w którym szczególnie głośnym echem odbiły się jego słowa o rosyjskim dyktatorze.

Podczas uroczystości polski prezydent z dumą przypominał o wielowiekowych tradycjach łączących oba narody. Wspomniał m.in. o Stefanie Batorym oraz o wzajemnym wsparciu w trudnych momentach XX stulecia.

"Misją moją i pana prezydenta jest to, żeby przyjaźń narodów nie stała się obiektem krótkotrwałych politycznych drgań"

Karol Nawrocki wskazał na obszary wspólnych interesów, takie jak członkostwo w Unii Europejskiej czy troska o jej przyszłość. Zaznaczył, że Węgry wspierają Polskę w sprzeciwie wobec umowy UE-Mercosur oraz w krytyce unijnej polityki klimatycznej i migracyjnej. Oba kraje łączy także niechęć wobec postępującej biurokratyzacji i centralizacji forsowanej przez Komisję Europejską.

Karol Nawrocki stanowczo o Putinie i polityce wschodniej

Prezydent RP nie uciekał jednak od spraw, które dzielą Warszawę i Budapeszt.

"Jak to przyjaciele, tak w przyjaźni musimy mieć świadomość, że nie ze wszystkim się zgadzamy. Są sprawy, w których zgadzamy się, że się nie zgadzamy"

Największe różnice zdań dotyczą stosunku do Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej.

"Dla Polski Władimir Putin i Federacja Rosyjska jest zagrożeniem egzystencjalnym tak jak bolszewicy w roku 1920. Polacy kochają Węgrów, nienawidzą Władimira Putina, który jest zbrodniarzem wojennym i nikim więcej"

Stanowisko Polski kontrastuje z postawą Węgier, które często prezentują łagodniejsze podejście do reżimu w Moskwie, co budzi kontrowersje w UE i NATO. Nawrocki zauważył, że każde państwo prowadzi własną politykę dyplomatyczną, jednak dla Polski rosyjski przywódca stanowi bezpośrednie zagrożenie dla europejskich wartości, wschodniej flanki sojuszu oraz samej Wspólnoty.

Prezydent Polski o relacjach z Węgrami

Mimo tych istotnych różnic, prezydent Polski zachował optymizm co do przyszłości relacji dwustronnych.

"Jak to w przyjaźni, są rzeczy, z którymi możemy się zgadzać, a są rzeczy i w rodzinie, z którymi nie musimy się zgadzać. Więc tu stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej jest jasne"

Na zakończenie Karol Nawrocki zadeklarował, że więź między Polską a Węgrami jest trwała i nie zniknie mimo odmiennych poglądów na niektóre kwestie międzynarodowe.