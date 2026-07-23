Czy należy odcinać końcówki od fasolki szparagowej? Katarzyna Bosacka rozwiewa wątpliwości raz na zawsze

Fasolka szparagowa to popularny i smaczny letni przysmak.

Katarzyna Bosacka, znana ekspertka od zdrowej żywności, rozwiewa powszechne wątpliwości dotyczące tego, jak prawidłowo obrabiać strączki.

Sprawdź, czy należy odcinać końcówki strączków fasolki szparagowej, oraz jak ją gotować, aby zawsze była miękka, a zarazem sprężysta i pełna wartości odżywczych.

Fasolka szparagowa to jedno z tych dań, które króluje na naszych stołach w wakacyjne miesiące. Zajadamy się tymi strączkami w różnych postaciach - najczęściej podajemy ją z dodatkiem masła i zrumienionej na ogniu bułki tartej. Jednak Fasolka sprawdzi się także jako dodatek do sałatek czy innych dań obiadowych, np. leczo. Choć najczęściej jemy jej żółtą odmianę, to na straganach można kupić także fasolkę zieloną. Zanim jednak przystąpimy do jej gotowania, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. Młoda fasolka jest jędrna, sprężysta i ma intensywny kolor. Starsze strączki bywają bardziej włókniste, dlatego wymagają dłuższego gotowania. W przypadku żółtej fasolki młode strączki często są lekko zielonkawe. Wiele osób również zastanawia się, czy konieczne jest usuwanie końcówek ze strączków fasolki. Katarzyna Bosacka w swoim filmie na Instagramie zdradziła, czy należy to robić.

Fasolka szparagowa. Jakie właściwości mają fasolowe strączki? Co można zrobić z fasolki szparagowej?

Czy należy odcinać końcówki fasolki szparagowej? Katarzyna Bosacka nie ma wątpliwości

Większość z nas przygotowuje fasolkę dokładnie tak, jak robiły to mamy i babcie - odcina oba końce, myje warzywo i wrzuca do garnka. Tymczasem Katarzyna Bosacka w swoim filmiku na Instagramie zwraca uwagę, że usuwania wymaga przede wszystkim twarda końcówka z charakterystycznym włóknistym zakończeniem. Drugi, cienki "ogonek" można pozostawić, zwłaszcza jeśli fasolka jest młoda i jędrna. Dzięki temu warzywo zachowa więcej naturalnego smaku i nie będzie niepotrzebnie okrojone.

Nie musimy odcinać tego wąsatego ogonka. Wystarczy tylko ten łykowaty czubek. Wtedy fasolka pozostanie smaczniejsza - mówi w nagraniu Katarzyna Bosacka.

Jak poprawnie ugotować fasolkę szparagową?

Specjalistka od zdrowej żywności zdradziła także sposób na gotowanie fasolki, dzięki któremu strączki będą nie tylko miękkie, sprężyste, ale i smaczne. Młode strączki fasolki szparagowej potrzebują zaledwie około 10 minut obróbki. Bardziej dojrzałe mogą wymagać nawet 15-20 minut gotowania. Równie ważny jest moment wrzucenia warzywa do garnka. Fasolkę najlepiej wkładać do osolonego wrzątku, a nie do zimnej wody. Dzięki temu szybciej się gotuje, zachowuje więcej smaku, ładny kolor , a strączki są jędrne i sprężyste. Do wody, w której gotujemy fasolkę warto dodać także szczyptę cukru, który podkreśli naturalną słodycz młodych strączków. Należy także pamiętać, aby fasolki nie gotować zbyt długo, gdyż wówczas staje się wodnista, traci intensywną barwę i część cennych składników odżywczych. Dlatego warto kontrolować czas i co kilka minut sprawdzać jej miękkość.

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